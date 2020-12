Kialakult az Európa-liga playoffjának mezőnye

A legjobb 16 csapata után kialakult az EL legjobb 32-es mezőnye is.

A kora esti meccseken a tét nélkül pályára lépő Roma vereséget szenvedett, de első lett, az megőrizte makulátlan, 100 százalékos mérlegét, a Leverkusen és a PSV is elsőként ment tovább, a Rijeka meglepő győzelmével pedig az AZ Alkmaar a csoport első helyéről esett ki.

Az esti meccseken a Leicester bebiztosította az első helyét, a Lille meglepő vereségével az Spartát megverő is csoportelső lett, az Antwerp botlása miatt végül a Tottenham is előzni tudott, a Feyenoordot és a CSZKA-t maga mögé utasítva meglepetésre az osztrák Wolfsberger is kvalifikálta magát a következő körbe.

Több csapat

Az összes meccs eredménye, jegyzőkönyve, a csoportok végeredményei a menüsorunkban, az Bajnokságok fül alatt megtalálható. Lássuk a lényeget:

Csoportelsők: , Arsenal, Leverkusen, Glasgow, PSV, , Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagreb,

Csoportmásodikak: Young Boys, Molde, Slavia Praha, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Antwerp, Wolfsberger, Crvena Zvezda

A BL-ből kiesett csapatok: , Shaktar Donyeck, Brügge, Ajax, Krasznodar, Dinamo Kijev, Salzburg, Olympiakos

A sorsolás menete: A 32 csapatot két kalapra osztják: Az elsőben a csoportgyőztesek és a négy legjobb, BL-ből harmadikként kiesett csapat foglal helyet, a másodikban értelemszerűen a csoportmásodikak és a négy gyengébb teljesítményt nyújtó BL-harmadik lesz ott.

A cikk lejjebb folytatódik

Első kalap: AS Roma, Arsenal, Leverkusen, Glasgow, PSV, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagreb, Hoffenheim + Manchester United, Shaktar Donyeck, Brügge, Ajax

Második kalap: Young Boys, Molde, Slavia Praha, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Antwerp, Wolfsberger, Crvena Zvezda + Krasznodar, Dinamo Kijev, Salzburg, Olympiakos

A párosítások sorsolására hétfőn 13 órától, a BL-sorsolás után kerül sor. Az azonos csoportből és nemzetből érkező csapatok egyelőre még nem kerülhetnek össze egymással.