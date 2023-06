Kiakadt a nyíregyházi szurkolókon a Spartacus tulajdonosa

Révész Bálint: „normális, hogy tizenkilenc éves játékosunkat megfenyegetik, hogy elvágják a torkát?”

„Ha a következő idényben is ilyen szintű „szurkolással” szembesülök néhány embertől, részemről az lesz a Nyíregyháza Spartacusnál az utolsó év” – szögezte le Révész Bálint klubtulajdonos.

Amint arról korábban már beszámoltunk, pótvizsgára kényszerült a Nyíregyháza Spartacus, de az osztályozón sikerült legyőzni a Veszprémet, így az NB II-ben maradt a Szpari. Révész Bálint tulajdonos a klub honlapján megjelent interjúban nem rejtette véka alá, hogy sokkal többet várt az idénytől.

„Ez nem is kérdés. Jobb eredményt vártam a csapattól, arra pedig nem is gondoltam az idény előtt, hogy a kiesés elkerüléséért harcolunk. Szakmai értékelést nem adhatok, a pályán a játékosok futballoztak, a felkészítésért a stáb felelt, a magam részéről minden feltételt igyekeztem a munkához biztosítani. Épp ezért vagyok csalódott”.

Révész Bálint arról is beszélt, hogy szerinte „nagyon sok a képmutató ember! Látszólag a csapat mellett állnak, de a valóságban alig várták, hogy elbukjunk”.

„Az utolsó meccsen az MLSZ ellenőrének jegyzőkönyve szerint tízszer kiabálták az ultrák szektorából, hogy takarodjak, egy felirat társaságában. Ha így gondolják, szívesen megteszem! Ha a szurkolók megkeresnek és létrehoznak egy egyesületet, ingyen átadom nekik a klub működtetését. Háromszázötven gyerekkel, kislányokkal, a felnőtt csapattal, harminc dolgozóval együtt. Esküszöm, szurkolok majd nekik, és ha eredményesek, ott állok majd a lelátón, és tapsolok. Egy feltételem van csak, hogy tíz évig működtetniük kell a klubot!”

A klubelnök kitért arra is, hogy a híresztelésekkel ellentétben az elmúlt években soha nem került szóba a Spartacus eladása. Nem is kerülhetett, mert egy üzlet csak úgy jöhet létre, ha van vevő is. Márpedig az nincs, és soha nem is volt.

„Én minden egyes támogatásból kapott forint mellé még öt forintot hozzáteszek a saját vagyonomból. Ki az, akinek ez megérné? Senki! Én sem azért csinálom, mert ez jó üzlet, hanem mert 13 éve megkértek, hogy segítsek. Félre ne értsenek, nem várok hálát vagy köszönetet, nem várom, hogy szeressenek, főleg nem egy ilyen év után, viszont amit néhány ember megengedett magának a bajnokság végén, az nálam már nem fér bele” – hangsúlyozta Révész Bálint, aki részletezte is, hogy mire gondolt:

„Normális, hogy tizenkilenc éves játékosunkat megfenyegetik, hogy elvágják a torkát? Hogy még ki sem jönnek az öltözőből, már szidalmazásáradat zúdul rájuk? Hogy rászólnak másokra, akik megtapsolják a fiúkat? Hogy komoly anyagi kárt okoztak a klubnak a Békéscsaba vagy a Diósgyőr elleni meccsen történtek miatt? De az persze számukra természetes, hogy miközben én takarodjak, fizessem ki helyettük a milliós büntetéseket! Ez ellen biztosan fellépünk majd a következő évben, szerencsére ma már könnyen azonosíthatók azok, akik így viselkednek. A jövőben ezt Szpari meccsen nem fogják megtenni, ezt garantálom!”

A klubtulajdonos elmondta, hogy zajlanak a tárgyalások a játékosokkal, rövidesen bejelentik, kikkel vágnak neki a következő idénynek. Egy biztos, nyugodtabb bajnoki hajrát szeretnének.

„És az is biztos, ha a következő idényben is ilyen szintű „szurkolással” szembesülök néhány embertől, részemről az lesz a Nyíregyháza Spartacusnál az utolsó év” – szögezte le Révész Bálint.