Kiadós verést kapott a Manchester United a nagy gólok meccsén

Visszatért sérüléséből a Manchesterbe Marcus Rashford, sőt az angol válogatott játékos gólt is szerzett, de ez is kevés volt a Vörös ördögok számára a Leicester City ellen. Solskjaerék 4-2-re kaptak ki a forduló egyik rangadóján, ahol Mason Greenwood és Youri Tielemans is szépségdíjas találatot szerzett.

Pedig szépen kezdődött az összecsapás manchesteri szempontból, az első félidő 19. percében Mason Greenwood indult meg befelé a jobb oldalról, és 25-ről ballal védhetetlenül lőtte ki a jobb felső sarkot.

Nem sokáig örülhettek a vendégek, a 31. percben Maguire aludt bele egy kicsit egy labdakihozatalba, Iheanacho csapott le a játékszerre, és a 16-os vonalán ácsorgó Tielemanshoz passzolt, aki állítás nélkül, kapásból tekert a kicsit kint álló De Gea fölött a kapuba. Gyönyörű találat volt ez is!

A második játékrészben Matic bombázott még egyet a kapura, majd Greenwood újabb lövésénél kellett hatalmasat védenie Schmeichelnek, majd a 76. percben Tielemans lövését tolta a kapufára a Manchester United kapusa. majd pár pillanattal később egy szöglet utáni kavarodásból Söyüncü elé pattant a labda, aki megszerezte a Rókák számára a vezetést. A 82. percben a sérüléséből visszatérő Rashford Lindelöf forintos passzát váltotta gólra, de egy perccel később már újabb a hazaiaknál volt az előny: Vardy védhetetlenül lőtte ki a bal felsőt, sőt a hosszabbításban még Patson Daka is megszerezte első gólját a Leicester színeiben, így első namíbiai játékosként szerzett gólt az angol élvonalban.

