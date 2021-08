Ki szólhat bele a Chelsea–City párharcba? Most érdemes jólsolni!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ha abból indulunk ki, hogy a legutóbbi BL-döntőben két angol csapat találkozott (Chelsea–Manchester City) és az EL-finálába is a szigetről érkezett az egyik résztvevő (Manchester United), akkor vélhetően valóban a kontinens legerősebb bajnoksága az angol.

Az új szezon a hétvégén kezdődik, de azért az elmúlt napokban történt néhány olyan dolog, amelyekből talán nem vétek következtetést levonni. Először is ugye az angol Szuperkupa-döntőben a Leicester City legyőzte a Manchester Cityt, amely finoman fogalmazva is országos meglepetés. Aztán az európai Szuperkupa-döntőben a Chelesea 11-esekkel nyert a spanyol Villarreal ellen. Ebben a két eredményben vélhetően két üzenet is van: egyrészt a City sem verhetetlen, másrészt pedig a Chelsea játékában minden benne van.

A Manchester City ezzel együtt az egyik legnagyobb esélyese a bajnoki címnek. Pep Guardiola csapatának végső sikerére 1,72-es szorzót kínál az Unibet, vagyis a fogadóirodánál is a címvédő a legesélyesebb. Ez a helyzet persze még javulhat is, hiszen Jack Grealish megszerzése után a csapat azon dolgozik, hogy megvegye a Tottenham gólkirályát Harry Kane-t. Ha ez utóbbi transzfer is kétrejön, akkor igencsak jó esély lesz a duplázásra.

Ehhez leginkább a Chlelsea-nek lesz szava. A BL-győztes londoni klub a nyáron megszerezte Romelu Lukakut, aki az Interben csúcsformába került az elmúlt esztendőkben, így vélhetően Angliában is sikeres lesz. Thomas Tuchel és Lőw Zsolt csapata már abba a kategóriába tartozik, amelyre érdemes fogadni, hiszen 5,50-szeres pénzt hozhat az arany, vagyis kis befektetéssel is nagy pénzt lehet nyerni.

A Manchester Uniedt igencsak aktív volt a nyári átigazolási piacon. A vörösök megszerezték Jadon Sanchót a Dortmundtól és Raphael Varane-t a Real Madridtól. Ráadásul úgy tűnik, hogy Paul Pogba is marad az Old Traffordon, vagyis a MU lehet az a csapat, amely bekavarhat a két nagy kék csatájába. A csapat bajnoki címe 8-szoros pénzt hozhat a szerencséseknek.

A Liverpool ereje megjósolhatatlan. A csapat elveszítette Gini Wijnaldumot és eddig csak Ibrahima Konatét sikerült megszereznie. A legnagyobb erősítés az, hogy a csapat továbbra is egyben van, ráadásul az összes sérült védő felépült, így Virgil van Dijk is Jürgen Klopp rendelkezésére. A bajnoki címet 6-os szorzóval adja az Unibet, ez azért egy ezrest biztos megér.

A felsoroltak mellett az Arsenal, Tottenham, Leicester hármasnak 51-szeres a szorzója, de a Leeds aranya már 101-szeres pénzt fizet.

A kiesés kérdése megint nem egyszerű. A Norwich (1,90), Watford (2,00), Brentford (2,30) hármas mellett a Crystal Palace (2,75) valóban bajban lehet. És akkor még nem beszéltünk a meglepetésről, amely az angol labdarúgásban mindig benne van.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Ki lesz az angol bajnok? Itt minden lehetséges opcióra lehet fogadni. A bátraknak és a tuti tippeket keresőknek is akad ajánlat.