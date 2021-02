Ki mer fogadni a Honvédra és Horváth Ferencre?

A Honvéd bejelentette, hogy a kiesés ellen küzdő csapatának a jövőben Horváth Ferenc lesz a vezetőedzője. A kispestiek vele akarnak megmenekülni az NB II-től. Az új szakvezetőnek nem lesz könnyű dolga, hiszen a csapata elsőként a Ferencváros vendége lesz.

Nagy a harc a hátsó régiókban, hiszen az utolsó helyen álló Diósgyőrt, öt ponttal előzi meg a még kieső helyen álló Honvéd. A 10. Zalaegerszeg csak több győzelmének köszönhetően áll a kispestiek előtt, miközben a Budafok egy, az Újpest pedig immár három ponttal lépett el a veszélyes helytől. A 29 pontos Mezőkövesdet talán már nem érdemes ide számítani, hiszen Pintér Attila csapata jó formában van, inkább előre kell nézniük, mint hátra.

A Honvéd merészet húzott Horváth Ferenccel, hiszen a szakvezető mostanában nem volt túl viszonyban a szerencsével. A szakember kiesett a Haladással és a Balmazújvárossal is, de most mégis benne látják a megmentőt Kispesten. A már említett Ferencváros elleni találkozót követően Felcsútra megy a piros-fekete együttes, majd az MTK-t és a Kisvárdát fogadja és ezt követően találkozik a Diósgyőrrel. A kérdés az, hogy benne van-e a bravúr az együttesben. Ráadásul könnyen lehet, hogy a csapat már a hétvégén ponthátrányba is került a ZTE-hez képest, mert a zalaiak az Újpestet fogadják.

Az Unibet a kispesti jövővel kapcsolatban több fogadást is ajánl. Egyrészt lehet fogadni arra, hogy a gárda bennmarad-e az NB I-ben. Erre nagyobb esélyt látnak a fogadások szakemberei, hiszen az NB I-es tagság meghosszabbításának a szorzója 1,27 a kiesésé 3,40.

A cikk lejjebb folytatódik

Ezzel együtt lehet fogadni arra is, hogy a 12 csapat közül melyek esnek ki az NB I-ből. A legnagyobb esélye az Unibet szerint erre a Diósgyőrnek (1,35) és a Budafoknak (1,65) van, míg a Honvéd a harmadik a sorban, ellenben a 3,25-ös szorzó nagyobb nyereménnyel kecsegtet. Ennek a fogadásnak az elérési útvonala: Főoldal ---› Sport ---› Labdarúgás ---› Magyarország ---› Végső fogadások ---› Relegation Markets 2020/2021.

