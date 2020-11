Kétgólos győzelem a Manchester City ellen

A Tottenham 2–0-ra legyőzte a Manchester Cityt a Premier League 9. fordulójának szombati mérkőzésén.

Az 5. percben Ndombélé indította nagyszerűen Son-t, aki okosan, Ederson lábai között a kapuba lőtt, ezzel vezetést szerezve a Tottenhamnek. 1-0

Néhány perccel később egy újabb Tottenham gól született, de Kane kicsit előrébb volt a védőknél, így nem adták meg a gólt.

