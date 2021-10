Kétmeccses zárt kapus büntetést kapott Anglia!

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért!

Soron következő két hazai meccsét nézők nélkül, üres lelátók előtt kell lejátszania az angol labdarúgó válogatottnak az Eb-döntőn történt nézőtéri rendbontások miatt – áll az UEFA hétfői közleményében. A büntetés egy meccsre automatikusan életbe lép, a második mérkőzésre vonatkozó zárt kapus szankciót viszont két évre felfüggesztette az európai szövetség.

A július 11-én rendezett Anglia – Olaszország Európa-bajnoki döntőn tapasztalt nézőtéri rendbontások és szervezői hiányosságok miatt a következő két UEFA által szervezett hivatalos mérkőzését zárt kapuk előtt kell lejátszani Angliának, igaz, a második mérkőzésre szóló tilalmat két évre felfüggesztette a szövetség.

Továbbá az Angol Labdarúgó Szövetségnek 100 000 eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie. Az UEFA többek között a lelátón és a stadion környékén kialakult rendbontásokat nehezményezte, de szóvá tette azt is, hogy az angol szurkolók különböző tárgyakat dobtak a pályára és kifütyülték az olasz himnuszt is.

