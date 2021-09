Két kulcsjátékos is kihagyhatja a Barcelona - Bayern München rangadót!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Nehéz helyzetbe került a Bayern München a keddi, Barcelona elleni Bajnokok Ligája összecsapás előtt. Julian Nagelsmann, a bajorok szakvezetője valószínűleg nem számíthat Serge Gnabry játékára, és a lengyel klasszis, Robert Lewandowski pályára lépése is kérdésessé vált.

Bár 4-1 megnyerte a Bundesliga hétvégi rangadóját a Bayern München az RB Leipzig ellen, úgy tűnik, a győzelemnek ára is van. Julian Nagelsmann Lewandowskit és Gnabryt is lecserélte a rangadón, és a mérkőzést követően újságírói kérdésre választ is adott erre a lépésre.

Gnabryt hátfájás, valószínűleg lumbágó gyötri, így könnyen előfordulhat, hogy ki kell hagynia a BL első körét. Ha a sérülés nem jön rendbe, egybehangzó hírek szerint Jamal Musiala helettesítheti majd a német válogatott játékost.

Robert Lewandowski helyzete megnyugtatóbb, bár combizomhúzódással bajlódik a csatár, őt csak elővigyázatosságból kapta le a pályáról Nagelsmann.

