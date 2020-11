Két korszakos edzőzsenik csatája az Etihadban

A Premier League 8.fordulójának rangadóján a és a feszül egymásnak. Az előző szezonban a kékek nyertek 2-1-re, viszont a vörösök többször győztek az elmúlt években.

A Pep Guardiola vezette csapat nem találja mostanában az előző évekbeli formáját, ugyan a Bajnokok Ligájában a csoportjukat hibátlanul vezetik, és a bajnokságban is megnyerték az előző meccsüket, de a játék közel sem ugyanolyan mint azt megszokhattuk. A katalán tréner az elmúlt meccseken inkább a védelem stabilizálására ment rá, ez pedig jócskán elvesz a támadójátékból, a City fele olyan mennyiségű és minőségű helyzeteket alakít ki átlagosan meccsenként, mint az előző szezonokban. Ezen az sem segít, hogy a legfőbb gólvágója, Sergio Agüero folyamatosan sérült és az elmúlt időben a másik csatár, Gabriel Jesus is a maradiak listáján volt. A brazil azonban már a hétközi Olympiakos elleni találkozón visszatért, ráadásul gólt is lőtt, így van rá esély, hogy a rangadón már kezdőként kapjon lehetőséget.

A legfőbb kérdés: Laporte visszatérésével egyből ő lesz Ruben Dias párja a védelemben, vagy marad a holland Nathan Aké?

A Jürgen Klopp vezette vörösök az Aston Villa elleni 7-2-es pofon és az Everton elleni katasztrofálisan alakuló 2-2-es döntetlen után visszatértek a győzelem útjára, kedden az Atalantát 0-5-re lemosták Bergamóban, illetve előző kettő bajnokijukat is megnyerték a West Ham és a Sheffield ellen hazai pályán egyaránt 2-1-re. Ezzel pedig új rekordot állítottak be Mohamed Salahék, 63 meccse nem kaptak ki az Anfielden, ezzel a klub történetében a leghosszabb hazai veretlenségi sorozat az ő nevükhöz fűződik. Ráadásul amióta Klopp a csapat edzője, azóta 15 City elleni meccsükből nyolcszor is a Mersey-partiak jöttek ki győztesen.

Vajon egyszerre a pályára kerül Roberto Firmino és az elmúlt 4 meccsen 6 gólt szerző Diogo Jota?

Az elmúlt 3 szezon ennek a két csapatnak a versengéséről szólt, ebből kétszer a City egyszer pedig a Liverpool nyerte meg a Premier Leaguet.

Ez a szezon vajon újra a vörösök és a kékek közt dől el?