Két hazai találkozóval készül a magyar válogatott az Eb-szereplésre

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalos weboldalán bejelentette, hogy a nyári Európa-bajnokság előtt két felkészülési mérkőzést is lekötött.

Marco Rossi együttese előbb júnus 2-án Ciprus-, majd hat nappal később Írország ellen játszik felkészülési mérkőzés a kontinenstorna előtt. Mind a két találkozót várhatóan a budapesti Szusza Ferenc Stadionban játsszák.

"Egyelőre még éppen csak túl vagyunk a márciusi vb-selejtezőkön, így Ciprus és Írország részletes kielemzése még odébb van" – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak.

"Egy felkészülési időszakra fontos, hogy az ember olyan ellenfeleket válasszon, akik nem is túl erősek és nem is túl gyengék. Ciprus legutóbbi eredményei beszédesek, az írekről pedig szintén tudjuk, hogy csak hajszálon múlt, hogy nem jutottak ki az Eb-re, így tehát két olyan csapattal találkozunk majd, amelyek jól fel tudnak minket készíteni az egy héttel későbbi első Eb-meccsünkre. Emellett az is fontos volt, hogy két eltérő stílusban játszó ellenfél ellen lépjünk pályára, ugyanakkor túl erős ellenfeleket sem szerettünk volna, hiszen egy esetleges komolyabb vereséggel nekivágni az Európa-bajnokságnak kifejezetten rossz lenne, miközben az egyik legfontosabb a felkészülés során, hogy az Eb-re a csapat minden tagjának meglegyen a kellő önbizalma" - mondta az olasz szakember.

A szövetség azt is közölte, hogy a válogatott Telkiben, illetve egy rövid ideig Ausztriában készül majd a részben budapesti kontinenstornára.

