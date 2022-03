Két fiatal tehetségét is elveszítheti a Barcelona az új érkezők miatt

A közelmúltban két szabadon igazolható játékos szerződtetése is szóba került a Barcelonánál. Andreas Christensen és Franck Kessié érkezését is tényként kezeli a sajtó, ugyanakkor a két labdarúgó komoly veszteségeket is eredményezhet a gránátvörös-kékek keretében.

A Marca értesülései szerint ugyanis Gavi és Araújo is elutasította a Barcelona új szerződésajánlatát, mindkét játékos elfogadhatatlannak találta ugyanis a kínált feltételeket. A spanyol lap szerint Araújo kifejezetten sérelmezte, hogy az új szerződésével sem keresne annyit, mint Christensen, aki a hírek szerint évi hatmillió eurót tehet zsebre, és hasonló a helyzet Gavival is, aki nem látja biztosítottnak a helyét a csapatban Kessié érkezésével.

Gavi és Araújo szerződése is 2023 júniusában jár le, így ha nyárig nem rendeződik a helyzetük, könnyen lehet, hogy a Barcelona kénytelen lesz túladni rajtuk, hogy még pénzt láthassanak belőlük.