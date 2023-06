Két feles után Grealish anyjának a táskájába hányt a Manchester City védője

Nem mindenki bírja úgy az alkoholt, mint az angol válogatott támadó.

Hosszúra sikeredett a Bajnokok Ligája megnyerésének ünneplése a Manchester City játékosainak számára.

Mint ismert, a Manchester City 1-0-ra megverte az olasz Intert a BL-döntőben, így ők ülhettek fel Európa trónjára 2023-ban. Az angol klub játékosai két éjszakán keresztül is buliztak, sokan csapatostul mentek el Ibizára.

Az ünneplést egyértelműen Jack Grealish élte a legjobban, róla kerültek elő igen vicces fotók és videók, amelyeken eléggé ittas állapotban kapták lencsevégre. A válogatottal készülő Ederson most a csapat többi tagjáról is megosztott egy pár jobb történetet.

„Ez több hónap intenzív munkája. Aki iszik, az iszik. A csoport 99%-a ivott, élvezte. Sok játékosnak csak hétfőn ért véget az ivás. Ezt ki kell élvezni. A fennmaradó 1% Nathan Aké volt, mert vannak, akik nem isznak, ők a kivételek.”

-mondta el a brazil kapus. Azonban akadt még ennél is jobb története. Jack Grealish édesanyja is részt vett az egyik buliban, ahol többen is italozni kezdtek.

"Ruben Dias kivételt tett és ivott, de ez nem jött be neki. Két felest bedobott, de egyből kihányt mindent. Véletlenül mindez Jack Grealish anyjának a táskájában landolt."

-derült ki Ederson szavaiból, hogy a portugál védő nem bírja az alkoholt.