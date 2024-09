Két év után távozik Zlatan Ibrahimovic csapatától a magyar tréner – HIVATALOS!

Lőrincz Ábel Franciaországban folytatja a pályafutását.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Két év után elhagyja a svéd élvonalbeli FK Hammarbyt Lőrincz Ábel – adta hírül szombaton a klub hivatalos honlapján.

A magyar szakember a francia másodosztályban az idén az utolsó helyen végzett Valenciennes FC-nél folytatja a pályafutását segédedzőkén, de más klubokkal is kapcsolatban lesz.

A Hammarby szombaton a hivatalos honlapján számolt be a magyar tréner távozásáról, és egyben megköszönte a munkáját.

Lőrincz Ábel 2022 márciusa óta állt a Zlatan Ibrahimovic által tulajdonolt csapat alkalmazásában, míg előtte 2014 és 2019 között a Honvédnál, 2019 és 2021 között a Puskás Akadémiánál, majd a 2021–2022-es idényben a dán másodosztályú Sönderjyskénél is tevékenykedett.

A magyar edző utoljára most vasárnap, a Djurgarden elleni derbin irányítja majd a Hammarbyt, amely 12 fordulót követően jelenleg a 4. helyen áll a bajnokságban.

A svéd klub közleményéből kiderült az is, hogy a 35 éves szakember asszisztens edzőként csatlakozik a Valenciennes szakmai stábjához, ám másik két klubnál, így a Premier League-ben szereplő Southamptonnál és a török második vonalban játszó Göztepénél is dolgozhat, mivel mindhárom klubnak a Sport Republic nevű cég a többségi tulajdonosa.

Lőrincz bázisa – ahogy a Hammarby honlapján fogalmazott – azonban Franciaországban lesz a jövőben.

„Nagyon hálás vagyok a Hammarbynak, és már megbeszéltem a játékosokkal, hogy visszajövök a városba, hogy megigyunk egy kávét és elköszönjek. Köszönettel tartozom a játékosoknak, hogy megvalósították elképzeléseimet a pályán, szomorú elmenni, ugyanakkor jó érzés is ezt egy olyan időszakban megtenni, amikor a klub jövője nagyon fényesnek tűnik. A fiatal játékosok kezdenek megragadni, és a klub körül kialakult légkör is nagyon jó. Sokat tanultam az eltöltött idő alatt, és remélem, magam is jó benyomást tettem. De ilyen a futball világa, most jött egy új lehetőség, amely nagyon izgalmasnak tűnik. Sok különleges klub van a világon, ám egyik sem olyan, mint a Hammarby” – idézte a magyar szakembert a klubhonlap.

Ugyanitt Mikael Hjelmberg sportigazgató háláját fejezte Lőrincz Ábelnek mindazért, amit a Hammarbyért tett:

„Szakemberként és kollégaként is hiányozni fog. Sok sikert kívánunk neki a további pályafutásához.”