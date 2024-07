Két arénát is építenek a román másodosztályú csapatnak, amely kiütötte a Paksot

A vajdahunyadi egyesület nem lassít…

Egy 10 ezer fős stadiont, emellett egy vadonatúj sportközpontot is kap a tervek szerint a Corvinul Hunedoara.





A gárda az előző szezonban több élvonalbeli csapatot is legyőzve másodosztályú klubként nyerte meg a Román Kupát, sőt, a pályán a feljutást is kiharcolta, de adminisztratív okok miatt végül maradt második ligás – a nemzetközi porondon azonban elindulhatott. Rögtön az első meccsén 4–0-ra verte idegenben a Magyar Kupa-győztes és NB I-es ezüstérmes Paksi FC-t.

A vajdahunyadi egyesület pedig nem lassít… Hamarosan két új sportlétesítmény is várja rajongóit a városban. A tervek már elkészültek a vadonatúj, 65 millió euróba – mintegy 25,5 milliárd forintba – kerülő, 10 ezer férőhelyes stadionra.

„Sok szó esik az új stadionról, de mindenkinek tudnia kell, hogy egy A-típusú sportközpont is épül egy másik stadionnal, négy teniszpályával, atlétikai körrel, öltözőkkel és egy éjszakai bárral. Néhány év múlva tehát két aréna is lesz egymás mellett a városban. Akkor már arról is beszélhetünk, hogy lesz egy erős gyermek- és ifjúsági központunk, ahogyan az régen volt. A Mircea Lucescu által irányított csapatban Vajdahunyad megyei játékosok voltak” – mondta Bogdan Apostu sportigazgató a Digi Sport beszámolója szerint.