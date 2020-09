„Készen állunk a bolgárok elleni meccsre!”

A második félidőben kifejezetten jól játszott a magyar válogatott az oroszok elleni meccsen. A találkozó után a játékkal mindenki elégedett volt, persze a 3–2-es vereséggel nem.

„Elégedett vagyok a csapattal, de az első félidőben elkövettünk néhány hibát – mondta Marco Rossi, szövetségi kapitány a mérkőzés után az M4Sporton. – A második elején kicsit megijedtünk, nem is tudom miért. Ugyanakkor nem emlékszem olyan meccsre, hogy a magyar válogatott háromgólos hátrányban nem adta fel, hanem a végén még a döntetlenre is esélyünk volt. Sajnos a játékosok számát tekintve nem voltunk rendben, de összességében a két meccsel elégedett vagyok. Tudom, hogy a labdarúgásban az eredmény a legfontosabb, de most a mutatott játékkal is foglalkoznunk kell. Az első játékrészben nem a megfelelő időben támadtuk le az ellenfelet, ebben a rendszerben ilyenben nem hibázhatunk. Nem volt szerencsénk sem, a meccs első relében az oroszok kétszer lőttek kapura, mindkettőből gól lett. Nekünk voltak helyzeteink már akkor is, de nem mentek be. Jó úton vagyunk a Bulgária elleni mérkőzés előtt.”

Fontos szerepe volt a második félidő játékában Sallai Rolandnak is, aki a mezőny legjobbja volt és ráadásul szép gólt is szerzett.

„Bosszantanak a kihagyott helyzetek, mert a döntetlent elérhettük volna – mondta a játékos. – Kár, hogy az első félidőben elkövettünk pár hibát és hátrányba kerültünk, de a második félidőnek volt egy szakasza, amikor kifejezetten jól futballoztunk. Meg kell majd néznünk ezt a meccset és ki kell javítanunk a hibákat, tanulnunk kell a meccsekből. Ha a két meccset nézzük, akkor jól állunk a bolgárok elleni mérkőzés előtt. Szereztünk három gólt, jól teljesítettünk, reményteljes a helyzet.”

Nikolics Nemanja 2017. november 14. után volt újra eredményes a nemzeti csapatban. Érthető, hogy nagyon örült a vasárnapi góljának, de az eredmény persze beárnyékolta az örömét.

„Régen szereztem gólt a válogatottban és ezért bosszús voltam – nyilatkozta az M4Sportnak Nikolics Nemanja. – Örülök, hogy végre újra betaláltam, de sajnálom, hogy nem sokat ért. Mindenesetre az első két meccsünkre lehet majd építeni. Az első félidőben nem játszottunk jól, de a másodikban uraltuk a meccset, nem adtuk fel egy pillanatra sem. Úgy éreztem, hogy benne van a harmadik gól is a játékban és nagy dolog, hogy háromgólos hátrányban sem adtuk fel. Készen állunk a bolgárok elleni meccsre készen állunk és ha úgy játszunk, mint Törökországban, vagy az oroszok elleni második félidőben, akkor lesz keresnivalónk a pótselejtezőn is. Örülök, hogy ezen a meccsen lehetőséget kaptam, jobb lett volna kezdeni, de megbeszéltünk a kapitánnyal mindent, tudtam, hogy mire számíthatok.”

A csapat újoncot is avatott, hiszen Cseri Tamás is beállt a második félidőben.

„Néhány évvel ezelőtt kinevettem volna, ha valaki azt mondja nekem, hogy válogatott leszek – mondta a 32 éves újonc. – Jól játszott a csapat, de az oroszok jobban felkészültek ránk, mint a törökök. Ha lett volna egy kis szerencsénk, akkor mi szerezhettünk volna vezetést és akár meg is nyerhettük volna a találkozót. Teszem tovább a dolgom és meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.”