Kerkez Milost az angol élvonal leggyengébb játékosai közé választották

Egy angol szakportál minden egyes Premier League-csapatnál megnevezte a leggyengébb láncszemet. A Bournemouth-nál a magyar válogatott védőre, Kerkez Milosra esett a választás.

A football365.com állított össze egy listát, amelyen minden egyes Premier League-csapatból megnevezett egy játékost, aki a mostani szezonban a leggyengébben teljesít a keretből.

Az angol szakportál – amely több mint félmillió követővel rendelkezik a legnagyobb közösségi oldalon – csak azokat a labdarúgókat vette számításba, akik minimum nyolc alkalommal pályára léptek a bajnokságban. A WhoScored statisztikái mellett szubjektív szempontok is szerepet játszottak abban, hogy ki kerül fel a „feketelistára”.

Igazi sztárokról is lehúzták a keresztvizet: listázták mások mellett az Arsenal német válogatott támadóját, Kai Havertzet, a Liverpool kolumbiai csatárát, Luis Díazt, vagy éppen a Manchester City portugál védőjét, Rúben Diast. A Bournemouthnál a magyar válogatott védő, Kerkez Milos találtatott a leggyengébb láncszemnek.

„Nem az ő hibája, de 20 évesen nem kellene kezdő balhátvédnek lennie a Premier League-ben. Nem produkál olyan számokat támadásban, amik indokolnák a szerepeltetését, és a vérmérséklete is problémásnak bizonyult a védelemben. A Bournemouth az utolsó négy meccséből hármat megnyert, Kerkez ezek mindegyikét a kispadon kezdte. Úgy gondoljuk, hogy szükségük van egy új balhátvédre, különösen Lloyd Kelly lehetséges januári távozása miatt” – írták róla.

Az iromány annyiban téved, hogy Kerkez négyből „csak” háromszor volt csere, de mostanában valóban jóval kevesebb játéklehetőséget kapott, mint eleinte.

Mint ismert, a magyar válogatott védő a nyáron 18 millió euró ellenében a holland AZ Alkmaartól igazolt az angol élvonalbeli Bournemouth gárdájához. Az első fordulóban rögtön a kezdőcsapatban találta magát és a meccs emberének is megválasztották, sőt, később a klub szurkolói őt találtak augusztus legjobb játékosának.

Kerkez az első kilenc fordulóban rendre a pályán várta a kezdő sípszót, csakhogy a gárda nyeretlen maradt ez idő alatt. Andoni Iraola menedzser a sikertelenség hatására változtatásokat eszközölt, a magyar játékos is kikopott a kezdőből – és elkezdtek jönni az eredmények.

A 2024-es Európa-bajnokságra csoportelsőként kijutott és így a szombat esti sorsolást a második kalapból váró nemzeti csapatból azonban kirobbanthatatlan volt – mígnem Bulgáriában második sárga lappal kiállították és ezért eltiltás miatt nem léphetett pályára az utolsó selejtezőn.

Ám az idei Golden Boy-díj döntősei közé is bekerült játékos előtt most újabb lehetőség adódott a bizonyításra: a klubja éppen pénteken jelentette be, hogy megsérült az utóbbi időben helyette favorizált Lloyd Kelly.

A tizenhatodik helyezett Borunemouth vasárnap, 15 órai kezdettel a negyedik Aston Villát fogadja – jó eséllyel ismét Kerkez Milossal a kezdőcsapatában.