Kerkez Milos őszintén vallott a Szoboszlai Dominikkal való barátságáról + VIDEÓ

Kerkezt arról kérdezték, milyen volt az elmúlt nyolc hónapja, amióta Liverpoolba szerződött: “Sokat fejlődtem, bár kellett egy kis idő adaptálódni, de mindenki nagyon sokat segített, az elmúlt hónapokban már jobb voltam én is”.

”Más játékstílust játszunk itt, minden új volt nekem. Mindent gyorsan akartam megoldani, nem hagytam magamnak elég időt” - mondta Kerkez arról, mi volt a legnehezebb a beilleszkedésében.

Nagyon hullámzó az idei szezonban a Liverpool, erre próbált meg magyarázatot adni a magyar válogatott játékosa: “Sok új játékos érkezett, köztük én is, és egyből a csapatban kezdtünk mindannyian. Kellenek a kapcsolódások a játékosok között, tavaly ez megvolt a csapatban, ezért is teljesítettek nagyon jól”.

Az interjúban kérdezték Kerkezt a Szalah-val kialakuló barátságáról is: “Amikor először megláttam a trófeagyűjteményét, azt gondoltam, mi ez? Ez a legmagasabb szint, szerintem vagy száz meccs embere címe lehet. Mo az egyik legnagyobb játékos a világon, és amikor látod mennyi mindene van, csak motivál téged. Sokat segít az életben is, csakúgy, mint a pályán.

Szoboszlai Dominikkal régebb óta ismerik egymást, Kerkezt pedig arról faggatták, milyen is valójában a magyar válogatott csapatkapitánya, vezérként tekint-e rá Kerkez: “Persze. Nagyszerű karakter, és kitűnő vezérré vált a pályán és azon kívül is. Jó, hogy van egy olyan csapattársad, aki a nemzeti csapatban is ott van veled”





