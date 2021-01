Kereshet-e valaki a felcsúti NB III-as csapatban havi kilenc milliót?

A címben szereplő felvetés eleve nagyon meredek. De ha még azt is hozzátesszük, hogy egy albán játékossal kapcsolatban jelent meg ez az elképesztő összeg, akkor pláne húzós ez a történet, amelynek a főszereplője Liridon Latifi és a .

Indítsuk egy kicsit messzebbről a történetet és nézzük meg, hogy mi keresnivalója egy albán játékosnak a magyar harmadik vonalban, ahol talán jobb lenne, ha csak magyar fiatalok szerepelnének. Ahogy az NB II-ben, ahol az a csapat, amely külföldi labdarúgót szerepeltet számolhat egy komolyabb anyagi veszteséggel – nem részesül a központi bevételekből. Igenám, de az NB III-ban szerepelnek az élvonalbeli együttesek második csapatai, amelyekben rendre szerepelnek a legjobbak közül kiszorult légiósok. Így esett meg, hogy példának okáért a Puskás Akadémia II-ben volt olyan meccs, amikor négy külföldi kergette a labdát.

Az pedig nyilvánvaló, hogy esetünkben Liridon Latifinek is csak egy szerződése van, amiben – állítólag – a kilencmillió forintos havi fizetés szerepel, még akkor is, ha az NB III-ban futballozik. Márpedig a jó albán az ősszel 13 alkalommal lépett pályára a kis Puskásban, miközben az -ben csak háromszor ült le a kispadra. Már az is húzós volt, amikor 2017-ben állítólag egy millió euróért vette meg a felcsúti együtes a Skenderbau-tól, mert nem megbántva az albán labdarúgást nem szokás enniyt fizetni az ottani közepesen jegyezett labdarúgókért.

Több csapat

Talán éppen ezért, de az albán sajtó nem engedi el a futballistát és most éppen arról írnak, hogy kilenc millió forintnak megfelelő eurót keres havonta, miközben az NB III-ban játszik. A lap értesülései szerint a támadónak lenne albán ajánlata, de azt a csatár vonakodik elfogadni, mert a 25 ezer eurós fizetésnél jóval alacsonyabb az ajánlat.

Liridon Latifi szerződése nyáron lejár, de vélhetően a Puskás Akadémia is szívesen megszabadulna tőle már most a télen, hiszen a támadó az NB III-ban sem váltotta meg a világot. A Transfermarkt szerint amúgy már csak 300 ezer eurót ér a játékos és könnyen megeshet, hogy a felcsúti klub erről a bevételről is lemondana, csak szabaduljon meg a támadótól. Meg talán attól is, aki Magyarországra hozta a futballistát.

Az pedig már csak igazán egy mellékszál, hogy Latifi egy alkalommal bekerült a legrosszabb magyarországi légiósok közé.

Regisztrálj, tippelj és nyerj az Unibet oldalán. Goal olvasóknak extra 10.000 forint bónusz.