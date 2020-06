Kérdések, amelyekre választ kell adnia. a Liverpoolnak

A vörösök nagy valószínűséggel 30 év után ismét bajnoki címet nyernek, de milyen kulcsproblémákat kell megoldaniuk még a következő hetekben?

Visszatértek!

A 15 hét kényszerszünet után ismét pályára lép vasárnap, ráadásul a városi rivális Everton ellen.

Egy esetleges győzelem a Goodison Parkban egy újabb lépéssel közelebb hozná a bajnoki trófeát, amit úgy tűnik rekoridő alatt és rekordmagas különbséggel fog megnyerni a csapat.

Azonban Jürgen Kloppnak néhány nagy kérdésre választ kell adnia a hadjárat végéig.

KEITA IDEJE VÉGRE ELÉRKEZETT?

A Liverpool szurkolói már nagyon régóta várják az "igazi" Naby Keitát.

2017-ben igazolt az együtteshez - és bár csak 2018 nyarán érkezett meg - az korábbi csillagának kellett volna átalakítania Klopp csapatát, dinamizmust, erőt és gólokat és gólpasszokat hozva arra a középpályára, melyet sokszor egydimenziósnak kritizálnak.

A guineai fiú nemzetközi teljesítménye eddig viszont inkább csak jó, mint fenomenális. A 25 éves labdarúgó jól száll be a játékba, amikor fitt, de pont a fittségével akadtak gondok. Amióta 58 millióért leigazolták, Keita a Liverpool 101 mérkőzéséből csak 51-en lépett pályára, és ebben a szezonban is csak 9 bajnokin játszott (a 29-ből).

Kétségkívül ígéretes a játéka. Egy csapaton belüli barátságos meccsen is betalált az Anfielden, és legutóbb egy Blackburn elleni barátságos meccsen is kiemelkedően teljesített.

"Mindannyian tudjuk, hogy milyen képességei vannak" - mondta róla James Milner. "Persze szerencsétlenség kísérte eddig az útját, de reméljük hogy olyan elánnal fejezi be a szezont, mint amilyet edzéseken látunk tőle."

Ha tényleg így lesz, akkor a szurkolók már most dörzsölhetik a tenyerüket. A Liverpool nélküle is a világ egyik legjobb csapata; képzeljük el hogy vele együtt mire lesznek képesek.

WIJNALDUM JÖVŐJE IS MEGOLDÓDIK?

Egy másik középpályás helyzete is bizonytalan.

Gini Wijnaldum 2016 óta tagja a csapatnak és a középpálya számos részén bevethető, Klopp csapatának egyik fontos láncszeme.

A holland szerződése azonban hamarosan lejár, és bár Klopp játékosainak többségét hosszútávú szerződés köti a klubhoz, a 29 éves játékos jövője bizonytalan.

Klubforrásaink megerősítették, hogy a következő hetekben erre az ügyre is pont kerül majd.

Wijnaldum professzionalitásához kétség sem fér. A játékosok csoportjának meghatározó alakja, elég nagy a befolyása az öltözőben is és továbbra is kulcsszerepe van Klopp csapatában.

Szóval nem lepődnénk meg, ha legkésőbb augusztusban szerződést hosszabbítana a klubbal.

MILYEN LESZ AZ ANFIELD SZURKOLÓK NÉLKÜL?

A Liverpool hazai rekordja rendkívül figyelemre méltó. Bajnoki mérkőzésen utoljára 2017-ben kaptak ki az Anfielden - akkoriban a soron következő ellenfelük, a Crystal Palace verte meg őket - de most egy teljesen ismeretlen helyzettel kell majd megbarátkozniuk, mégpedig az üresen kongó, szurkolók nélküli stadionnal.

Klopp kihangsúlyozta, hogy így is a szurkolóknak, a szurkolókért fognak játszani a fiai, de mindenképpen érdekes lesz majd látni, hogy milyen hatással lesz a zártkapu a csapat játékára.

A újraindulását követően például megnövekedett a vendéggyőzelmek aránya, és bár sok játékos állítja, hogy felspanolja a szurkolók morajlása, sok olyan játékos is van, aki talán felszabadultabban és nagyobb magabiztossággal játszik az üresen álló lelátók alatt.

A Liverpool jónéhány edzőmeccset lejátszott az üres Anfield Roadon, és nagyon meglepő lenne, ha 2,5 év után kikapnának. Ez a hazai rekord óriási önbizalomforrás, és mindenki azt várja tőlük, hogy megőrizzék azt.

SALAH HARMADSZOR IS GÓLKIRÁLY LESZ?

Az egyiptomi fiú most történelmet írhat, ugyanis ő lehet az első liverpooli játékos aki sorozatban harmadszor is a góllövőlista élén végez. Az angol bajnokság történetében is csak a negyedik ilyen játékos lenne.

Jimmy Greaves, Alan Shearer és Thierry Henry a másik három játékos, Salahnak pedig 9 mérkőzésen bizonyíthat még ebben a szezonban. Nem lesz könnyű, ugyanis Jamie Vardy 3 góllal előtte jár és Sergio Aguero és Pierre-Emerick Aubameyang is az élbolyban vannak.

Salah viszont könyörtelenül oda fogja magát tenni azért, hogy harmadszorra is hazavihesse a Premier League aranycipőjét.

És nem ő az egyetlen várományosa az egyéni címeknek. Alisson Becker is behúzhatja még a legjobb kapusnak járó díjat, ráadásul sorozatban másodszorra, emellett pedig Jordan Henderson, Sadio Mane és Trent Alexander-Arnold is versenyben van még a PFA Év Játékosa díjáért.