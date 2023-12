Kendőzetlen őszinteséggel beszélt a jövőjéről a Barcelona vezetőedzője

Xavi: „néhány hónappal ezelőtt még mindenki azt mondta, hogy én vagyok a Barça Fergusonja – most meg az utcára tennének...?”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Xavi pénteken dacosan azt mondta, hogy nem áll szándékában lemondani a Barcelona edzői posztjáról.

A Barcelona egy hét alatt két vereséget is elkönyvelhetett: előbb a bajnokságban kapott ki 4–2-re a vendég Gironától, majd a Bajnokok Ligájában szenvedett 3–2-es vereséget a Royal Antwerp otthonában.

Az utóbbinak különösebb jelentősége nem volt, hiszen így is csoportelsőként jutottak tovább a legrangosabb európai kupasorozatban. A La Ligában azonban már hét ponttal leszakadtak a listavezetőtől.

„Nem, nem” – mondta Xavi a pénteki sajtótájékoztatón, miután megkérdezték: a legutóbbi eredmények és teljesítmények láttán nem gondolkodott-e el azon, hogy lejárt az ideje a Barcelona edzőjeként.

„Továbbra is nagyon lelkes vagyok. Ez az a pillanat, amikor nyugodtnak kell maradnunk, és törekednünk kell arra, hogy önbizalmat szerezzünk. Jobban hiszek a projektben, mint valaha. Nagyon egységesek vagyunk, és úgy vélem, jelenleg félúton járunk ahhoz, hogy létrehozzunk egy nagyszerű Barçát” – mutatott rá az ESPN beszámolója szerint.

A katalánok trénere kiemelte: még mindig lehet remek szezonjuk, hiszen minden fronton áll a csapata.

„Itt mindig megszólalnak a vészharangok, ha nem mennek jól a dolgok, de csak a szezon felénél járunk. Most jutottunk tovább a Bajnokok Ligájában és versenyben vagyunk a bajnoki címért is. Több pontra van szükségünk, fejlődnünk kell és természetesen önkritikusnak lennünk, de versenyben vagyunk” – hangsúlyozta Xavi.

A Barcelona vezetőedzője szerint a Messi utáni korszakban és a klub bonyolult pénzügyi helyzete miatt a stabilitásra most nagyobb szükség van, mint valaha.

„Néhány hónappal ezelőtt mindenki azt mondta, hogy én vagyok a Barça [Sir Alex] Fergusonja – most meg az utcára tennének...? Minden nyertes projekt stabilitást mutatott, amikor voltak zökkenők. Van egy nyertes projektünk – mi vagyunk a LaLiga és a Szuperkupa címvédői –, de stabilitásra is szükségünk van. A futballnak nincs emlékezete, ezt tudjuk, de emlékeznünk kell. A játékosok és a klub hatalmas erőfeszítéseket tettek a múlt szezonban” – fejtette ki Xavi, aki szerint akkor is hinni kell a projekben, ha a Barcelona pontot vagy pontokat veszít a szombati bajnokin Valenciában.