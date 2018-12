Kele: Rossi magyar szinten az elérhető legjobb szakember a válogatott élére

Kele János, alias "Janek" adott exkluzív interjút Buda Áron kollégánknak.

Kele az interjú második részében a magyar válogatottról, Marco Rossiról, a honi klubcsapatok európai kupaesélyeiről, valamint a játékmozgásról beszélt.

Jöjjön egy kis magyar futball: Kijuthat a magyar válogatott a részben hazai rendezésű Eb-re?

Papírforma szerint nem mi vagyunk erre az esélyesek, hiszen három, nálunk elviekben erősebb csapat is van a selejtezőcsoportunkban. Ebből kettőt meg kellene előzzünk ahhoz, hogy kijussunk az Eb-re (hiszen a harmadik hely már nem ér pótselejtezőt), ilyen pedig, ha jól tévedek, még soha nem történt a magyar válogatottal. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de jó, ha érezzük a súlyát, mekkora dolog lenne, és mennyire elvárható reálisan. Semennyire.

Ettől függetlenül sem kizárt persze, hogy összejön. A walesi és a szlovák keret is erősebb a magyarnál, több olyan játékosuk is van, akik a mieinknél magasabb szinten játszanak, de a különbség nem akkora, hogy annak mindenféleképpen áthidalhatatlannak kell lennie. Mondhatnám: sokkal nagyobb csodák is történtek már ennél ebben a sportban. Mi van például, ha a walesieknél Gareth Bale megsérül? Még így is remek játékosokra (Ramsey, Williams, Wilson, Allen, Brooks, Woodburn) támaszkodhatnak, de a különbséget zongorázni lehetne. Ugyanez van a szlovákoknál is: sok remek játékosuk van (Duda, Hamsík, Skriniar, Dúbravka, Lobotka, Kucka), összességében előttünk járnak, de nem lehetetlen küldetés győzelemre játszani ellenük. És akkor arról még nem is beszéltem, hogy nem csak mi teljesíthetünk adott esetben erőn felül, de valamelyik riválisunk is betlizhet.

Ettől függetlenül a csoportban hatalmas bravúr lenne az első kettő közé kerülés. Abban talán inkább bízhatunk, hogy végül az eredmények alakulása folytán lesz még egy dobásunk a Nemzetek Ligája playoffjában.

Mit gondolsz Marco Rossiról?

Két dolgot emelnék ki vele kapcsolatosan. Az egyik, hogy a Nemzetek Ligája-meccseken bebizonyosodott: ha van ideje dolgozni, ha megismeri a keretét, felméri a játékosok képességeit és állapotát, akkor képes fejlődni a csapattal. Ég és föld a különbség az első, finnek elleni meccse és a legutóbbi mérkőzése között. A válogatott előrelépett támadásban és védekezésben is, azt a letámadást például, amit a finnek elleni utolsó találkozóra rakott össze, élmény volt nézni. Az ilyesfajta fejlődés önmagában is eredmény, hogy mást ne mondjak, Georges Leekens irányítása alatt pont ugyanaz a nihil uralkodott az első és az utolsó meccsen is. Ezzel együtt kár lenne tagadni, hogy vannak korlátai ennek a válogatottnak, és bizonyos posztokon nagyon szűk a merítés.

A másik ebből következik: szerintem Rossi magyar szinten az elérhető talán legjobb szakember, igazság szerint a Löw-Dárdai kettősön kívül nem nagyon látni hazai szakembert az ő szintjén. Szakmailag egyelőre nem lehet belekötni, ha nagyon szőrös szívű akarok lenni, akkor is csak az időnként talán túlságosan is a megfelelési kényszer által szült, már-már groteszk módon behízelgő nyilatkozatait tudnám említeni. De ezeknek meg semmi jelentősége, egy edző helyett úgyis az eredmények, illetve a pályán mutatott játék beszélnek.

Milyenre értékelnéd a MOL Vidi FC európai menetelését? Mit adhat ez a magyar futballnak?

Tegyük világossá: európai kupasorozat csoportkörében ennyi pontot még sosem gyűjtött magyar csapat korábban. Innen nézve ez igenis egy komoly eredmény, nagy bravúr, szép siker. Ráadásul ne feledjük, azok a csapatok, amelyekkel a Vidi megküzdött a nyári selejtezőkben, kivétel nélkül a főtáblára jutottak, sőt, a BL-ben kiejtett Malmö most épp a tavaszi folytatásra készülhet az Európa Ligában. Az AEK-párharcért utólag talán kár, igaz, a görögök messze az idei BL-sorozat leggyengébb csapatának bizonyultak a csoportkörben, innen nézve pedig nem biztos, hogy baj, amiért nem a fehérváriak lettek az ősz boxzsákja Európában. Ezt a teljesítményt kellene állandósítani, vagy legalábbis elérni, hogy ne 5-10 évente kerüljön rá sor.

Mikor érhet oda két magyar együttes is valamelyik főtáblára?

A Vidi idén lényegében megduplázta a koefficiensét a bravúrok miatt, így ha bajnokok lesznek, akkor jó esélyük van arra, hogy még a BL-selejtező harmadik körét is kiemeltként várják jövőre - de értelemszerűen az EL-ben is komolyabb esélyekkel, egyszerűbb sorsolással menetelhetnek ismét.

A Fradi nehezebb dió, évek óta semmilyen eredményük nincs Európában, emiatt nagyon mélyről indulnak, valószínűleg egymás után 3-4 bravúr is kellene tőlük egy főtáblához a következő szezonban (még bajnokként, a BL-ben indulva is). Reálisabb, hogy évek alatt, fokozatosan fejlődve jutnak a csoportkör előszobájáig – ne felejtsük el, a Vidi az idei bejutás előtt előbb a harmadik selejtezőkörig, majd a playoffig jutott az EL-ben, azaz lépésről lépésre jutott előrébb. Három éven belül nem látom reálisnak, hogy egyszerre két csapatunk jusson a főtáblára, ha mégis sikerülne, az embertelenül nagy bravúr lenne.

A pletykák szerint a Ferencváros 800 ezer eurót készül fizetni egy ukrán játékosért, ami klubrekord lenne a zöld-fehéreknél. Valóban megérett arra a magyar futball, hogy ilyen kaliberű játékosokat hozzanak a honi bajnokságba?

Nézd, ez alapvetően egy kétélű jelenség. Van valami, amiből bőseg van a magyar futballban (ez a pénz, hagyjuk most miből és honnan), és van valami más, amiből pedig szűkösség (ez a minőségi fiatal magyar játékos). Hirtelen nem is tudnék olyan magyar játékost mondani, aki az utánpótlásból feltörve, a szamárlétrát végig járva lenne alapember a Fradinál vagy a Vidinél. Pedig ne hülyítsük egymást: ha egy fiatal 17-18 évesen nincsen kész az NB I-es szintre, akkor belőle már jó eséllyel nem lesz igazán jó játékos. Természetesen vannak kivételek, de amikor az embert azt látja, hogy a német utánpótlás ontja magából az első osztályú focira alkalmas, 18 éves gyerekeket, akkor felvetődik a kérdés, hogy nálunk miért annyira lehetetlen megugrani az NB I szintjét? Felfoghatatlan.

Fiatal tehetség tehát nem nagyon van, eredménykényszer viszont – már csak az iparágba feccölt állami pénz miatt is – annál inkább. Ebből nem is sülhet ki más, mint légiósimport, ezért szerintem még évekig ez lesz a Vidi és az FTC stratégiája is az átigazolási piacon. Ugyanakkor, ha olyan játékosok érkeznének a bajnokságba 800 ezer – 1 millió euróért, mint például Petrjak, aki csak kölcsönben van ugyan a Fradinál, de minőségileg előrelépést jelent. Nagyon nehéz remek játékos találni, olyan árban, amit ki is tudsz fizetni, és itt is tudod tartani.

