Kele: A sporttelevíziós pályafutásom jó eséllyel végleg, de minimum hosszú évekre lezárult

Kele beszélt a Premier League rajtjáról, az eddigi "csendesebb" átigazolási ablakról, valamint hosszabban kifejtette a Sallói Istvánnal folytatott vitáját, de az újonnan induló PL-magazinra is kitért.

A Premier League átigazolási ablaka eddig a nem várt sémát követte. A legtöbbet költő együttes jelen állás szerint a frissen feljutó Aston Villa. A címvédő City, a BL-győztes Pool és a Tottenham sem igazolta „szét” magát, nem beszélve a Manchester Unitedről. Mi lehet ennek a hátterében?

- Egyrészt várnék még egy kicsit a sommás kijelentésekkel, mert a szezonkezdésig (ami a PL-csapatoknak az átigazolási időszak végét is jelenti - a szerk.) hátra van körülbelül egy hét, azalatt csuda dolgok tudnak - és szerintem fognak is - történni. Másrészt viszont tényleg van abban valami, amit mondasz: a például egyáltalán nem vett felnőtt játékost, de a City is „csupán” egy Rodriba fektetett be a nyáron. Ennek alapvetően két oka van: egyrészt az, hogy mindkét csapat viszonylag hosszú ideje épül úgy, hogy lényegében nincsen kiáramlás, másrészt, hogy a tavaly megtalált törékeny csapategységet valószínűleg sem Pep, sem pedig Klopp nem szívesen bontaná meg újabb sztárok leigazolásával.

A ugye eltiltott, a United és az pedig még dolgozik a nagy fogásokon (Dybala, Maguire, illetve Pepé, Tierney). A Spurs lehet, hogy mennyiségre megint nem csapott oda, de Tanguy Ndombelé speciel a nyár egyik legkomolyabb fogása lehet a piacon. És akkor a kicsik okos húzásairól (Haller, Fornals, Joelinton) még nem is beszéltünk.

Mennyire rajzolhatja át az erőviszonyokat a bajnokságban a viszonylag csendes mercato?

- A csendességet illetően azt javaslom, hogy nyugtával dicsérjük a napot, de viccet félretéve: valóban látszanak már bizonyos tendenciák. A City és a Liverpool például szerintem továbbra is kiemelkednek a mezőnyből, mögöttük pedig – feltéve, hogy nem veszíti el valamelyik sztárját – biztosan a Spurs következik. A Hazard nélküli Chelsea szerintem jelentősen meggyengült, az Arsenal és a United pedig még úgy is komoly strukturális gondokkal küzdene, ha mindegyik, most még csak pletykaszinten létező igazolási tervét nyélbe tudná ütni.

A Top 6 mögött viszont okosan erősít a Wolves (Vallejo, Cutrone, Jiménez), az Everton (Kean, Delph), a Leicester (Tielemans) és a West Ham (Fornals, Haller) is, szóval nem kizárt, hogy zárul valamennyire az olló. Mögöttük jön egy egészen tisztességes derékhad (Southampton, Watford, Bournemouth, Burnley), végül pedig azok, akik szerintem a kiesés elkerüléséért fognak hadakozni az idei szezonban. Utóbbi csoportból talán csak a Norwich és a Sheffield lóg ki kissé lefelé a játékoskeret minőségét illetően, de nekik meg a csapatjátékuk volt nagyon szervezett és érett a Championshipben.

A City-nél mindössze Rodri érkezett a középpályára, viszont Pep Guardiola és Kevin De Bruyne szerint a játékos akár egy évtizedre is bebetonozhatja magát a védelem elé. Szerinted ő lehet majd a méltó helyettese Fernandinhónak?

- Imádom Rodrit, tipikus Pep-igazolás. Relatíve csendben jött, még úgy is, hogy 70 millió eurós vételárával egyébként a PL-történet ötödik legdrágább játékosa. Viszont nem véletlenül költöttek rá ennyit, mert a City tavaly már kezdett túlzottan is Fernandinhótól függeni. Gondold végig: a brazil a bajnokságban a Palace, a Newcastle és a Leicester elleni vereségek alkalmával sem játszott, hiányzott a Spurs-szel vívott BL-negyeddöntő egyik meccséről is, amikor pedig a Lyonnal szemben maradtak alul a csoportkörben, a szokatlanul nagy hibáin ment el a meccs.

Lehet, hogy nem ő a legtehetségesebb játékos, vagy a legnagyobb sztár a keretben, de Fernandinho ennek a Pep-féle Citynek a gyújtópontja; nagyon sok áll vagy bukik szinte kizárólag rajta. Ezzel a függőséggel egyrészt le kellett számolni, másrészt pedig a frissítés sem ártott, hiszen a brazil sem lesz fiatalabb már. Rodri – mint a La Liga egyik legjobb labdaszerzője – erre tökéletesen alkalmas, az pedig, hogy emellé egy okos, intelligens (közgazdasági diplomája van), szerény srác (Madridban állítólag Opel Corsával járt edzésre), csak hab a tortán. Szerintem nagyon nagy fogás.

Pogba átigazolási ügye sok port kavart az elmúlt hetekben. Megy vagy nem megy. Szerinted mi lenne a legjobb a United számára? Ha eladnák, és elhoznák a helyére Szergej Milinkovics-Szavicsot, vagy ha maradna?

- Nagyon meglepne, ha menne, két okból is. Egyrészt nem nagyon van most csapat, amelyik ki tudná/akarná fizetni az árát (a -Barca-Madrid hármas eléggé kiköltekezett idén), másrészt a United nem tud nála jobb opciót szerezni a piacról. Milinkovics-Szavics tehetséges, jó játékos, simán el tudom képzelni egy Laziónál komolyabb csapatban, de jelenleg nincsen Pogba szintjén. Egy ilyen helyzetben a játékosnak és a klubnak is az az érdeke, hogy a viharok elcsendesedjenek, és nyugodt körülmények között folytatódjon a közös munka addig, amíg a piaci helyzet nem változik. Nem véletlen, hogy a United környékéről mindenki csak és kizárólag szinte szuperlatívuszokban nyilatkozik a franciáról.

A Liverpool afrikai játékosai nélkül sorra veszítette el felkészülési mérkőzéseit. Szerinted Klopp csapatában „ennyi volt”, vagy idén is ott lesznek az első két hely valamelyikén?

- Nagyon meglepne, ha nem tudnának végig versenyben lenni az első helyért. Idén kimondva-kimondatlanul ez a cél: harminc év után visszahozni a bajnoki címet Liverpoolba. Ha elvárást feltétlenül nem is lehet belőle faragni - a City még mindig erősebb gazdaságilag és talán a keretét tekintve is -, de a második hely és a bajnoki harc szerintem jogos várakozás a szurkolók részéről.

Sok embert foglalkoztat a gondolat, hogy mi történt a Britannia bloggal? Miért lett hirtelen vége ennek a tündérmeseként indult történetnek?

- Mondhatnám, hogy picit kiüresedett és elfáradt, mert valószínűleg igaz, de én inkább a másik oldaláról fogom meg: beteljesítette a célját. Megalkottunk egy remek szerzői közösséget, összehoztunk egy minden elképzelést felülmúlóan nagy követői tábort, és elkezdtünk másképp írni-beszélni itthon az angol futballról. Lényegében márkát csináltunk a hobbinkból. A következő lesz zsinórban a negyedik szezon, hogy Britanniás blogger dolgozik szakértőként a televíziós közvetítésben, a szerkesztőségekben ott vannak a gyakornokaink, sőt, szerkesztők is indultak anno tőlünk. Ennél többet azt hiszem nem is igen remélhettünk annak idején. Közben ráadásul már látom azokat az oldalakat és bloggereket is, akiket bevallottan mi inspiráltunk. Bennük van minden bizodalmam.

A rajongók már láthatták a közösségi médiában, ex-britanniás szerzőkkel indul útjára egy nyomtatott PL-magazin. Mit kell erről tudni? Lesz folytatás vagy csak egyszeri alkalom?

- Egyelőre ez egyszeri projekt, a szezonrajt elé érkezik a magazin, és augusztus 6-tól lesz kapható az újságárusoknál. Igyekeztünk megtartani benne valamit a Britannia szellemiségéből, ezért sztorizós alapokra helyezve, szubjektíven, szurkolói szemszögből, mégis informatívan írtunk a csapatokról. Remélem, hogy ez a stílus nyomtatásban is nyerő lesz, és akkor elkezdhetünk gondolkodni az esetleges folytatáson.

Az elmúlt szezon végén részt vettél egy vitának beállított „számonkérésen”, amit Sallói István vezényelt le. Azóta eltelt jó néhány hét, hogy látod most az akkor történteket?

- Pontosítsunk: a karmesteri pálca Monoki Lehelnél volt, akit a csatorna egyik szerkesztője instruált a háttérből. Salec persze mintaszerűen végrehajtotta a feladatot, és ez sem kevés.

Feladatot?

- Előzetesen is teljesen egyértelmű volt, hogy mire megy ki a játék, ezt az azóta megszerzett információim csak megerősítették. A vita felütése (elemzés helye a közvetítésben, ex-focisták vs. bloggerek) csak ürügy volt, valójában az egész inkább a DIGI PL-stábjának érinthetetlenségéről szólt. A csatornára nem sokkal korábban került vissza a Premier League, ezt követően elég sokan találgatták azt, vajon csatlakozom-e a csapatukhoz, vagy sem. Viszonylag gyorsan visszajutott a fülembe, hogy ezt a Monoki-Sallói tandem megvétózta a szerkesztőségben, így nem különösebben izgatott fel a lehetőség, de a kommentelők nem engedték el a dolgot, ezért kellett valamiféle nyíltszíni konfliktus, hogy a kérdés lekerüljön a napirendről. Ebből lett ez a bizonyos vita, bár ha abból indulok ki, hogy milyen visszajelzéseket kaptam azóta, szerintem a kiötlők elszámították magukat.

Milyen értelemben?

- Nézd, nem sok illúziód lehet akkor, amikor a „vitát” szervező szerkesztő előzetesen konkrétan letagad olyan dolgokat, amiket aztán később élő adásban robbantanak az arcodba. Gondolom az volt a cél, hogy kiakadjak, hogy elkezdjek dühöngeni, csapkodni, sértegetni vita helyett, ők pedig erre reagálva – kívülről nézve jogosan – azt mondhassák a rajongóiknak, hogy nem tudnak/akarnak velem dolgozni. Ezért aztán nagyon fontos volt, hogy a lehető legegyüttműködőbb legyek a vitában, hogy ne üljek fel semmilyen hergelésnek, semmilyen inkorrekt húzásnak. Lehet, hogy ezt végül még túlzásba is vittem, de a lényegnek akkor azt tartottam, hogy, ha bárki megnézi az adást, akkor ne engem vádoljon majd indulatossággal és sportszerűtlenséggel.

Van benned némi ellenérzés Sallói úrral kapcsolatban?

- Abszolút nincs, én teljesen megértem az ő motivációit ebben a kérdésben. Nyilván nem kedvel engem, van ilyen, én sem szeretek mindenkit azok közül, akik a nyilvánosságban szerepelnek. Ráadásul egy rivális csatornánál dolgoztam korábban, egy olyan helyen, amelyet korábban ő és a műsorvezetője is többször, a szakmában szokatlanul nyíltan illetett mindenféle lesajnáló jelzőkkel. Furcsa is lett volna, ha ezek után megengedőnek mutatkozik velem kapcsolatban. Egyet nem értettem csak: azt, hogy miért kellett ezt a személyes ellenszenvből táplálkozó leszámolási kísérletet egy szakmai vita köntösébe bújtatni...

Ha ezeket előre és ennyire pontosan láttad, akkor viszont nem értem, miért vállaltad el egyáltalán a felkérést?

- Mint a legtöbb ember, én is csak utólag vagyok ilyen szép és okos. Előzetesen - bár sejtettem, hogy mire megy ki a játék - a kíváncsiságom erősebb volt a balsejtelmeimnél. Ma már lehet, hogy másképp döntenék, bár meggyőződésem, hogy utólag nem nekem kellemetlenebb az a másfél óra.

A PL-t követő drukkerek folyton azt találgatják, ha továbbra is lesz a DIGI Sporton Premier League, akkor ott leszel-e, mint szakértő? Van-e erre reális esély?

- Erre konkrétan nulla százaléknyi esély van. A sporttelevíziós pályafutásom Magyarországon jó eséllyel végleg, de minimum hosszú évekre lezárult.

