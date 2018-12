Kele: A Manchester United nem haladt semerre Mourinhóval

A Britannia blog főszerkesztője szerint José Mourinho irányítása alatt visszafejlődtek a United játékosai.

Kele János, alias "Janek" adott exkluzív interjút Buda Áron kollégánknak.

Kele az interjúsorozat első részében mesélt természetesen José Mourinho ügyéről, az alatta visszafejlődő Unitedről, a menesztése lehetséges okairól, a Liverpool PL-esélyeiről, valamint az idén is minden elvárást túlszárnyaló Manchester City-ről.

Vágjunk egyből a közepébe: Mennyire volt jó döntés a United vezetőségétől, hogy eddig várt Mourinho menesztésével?

Ha onnan nézzük, miszerint eddig csak úgy küldött el edzőt a Woodward-féle vezetőség, amikor már matematikailag is biztos volt, hogy az együttes nem ér oda a Bajnokok Ligája-helyek egyikére a bajnokságban, akkor ez egy meglepően korai döntés. De a viccet félretéve: valójában a Sevilla elleni tavaszi BL-kiesés óta lógott ez a levegőben, és ma már látszik, hogy a vezetőség döntő hibát vétett akkor, amikor januárban, idő előtt meghosszabbította Mourinho szerződését. Ez a baki most nagyjából 25 millió eurójába kerül a klubnak, ennyi ugyanis José bánatpénze.

Meglepett a döntés?

Meglepett, mert már berendezkedtem arra, hogy a vezetőség ezúttal is a végletekig vár, és csak akkor lép majd, amikor biztossá válik a BL-kvalifikáció elbukása – ez történt David Moyesszal és Louis van Gaallal is annak idején. Ami miatt szerintem itt most más a leányzó fekvése, az Pogba és Mourinho konfliktusa, ami kezelhetetlenné és felvállalhatatlanná vált a vezetőség szempontjából. A Southampton elleni meccs (2-2) után nyilvánvalóvá vált, hogy ők ketten nem fognak tudni együtt dolgozni, a klubvezetés pedig nem kockáztatta meg azt, hogy a francia játékos menedzsmentje esetleg elkezdjen más klubok után nézelődni. Ő a csapat franchise-játékosa, az emblematikus igazolás, akiért még az arcvesztést is bevállalta a United anno, amikor az ingyen elengedése után rekordáron vásárolták vissza.



Ezen kívül nem szabad elfelejteni két másik játékos ügyét sem. David de Gea a csapat egyik legnagyobb értéke, de a szerződéshosszabbítása elakadt, a klub így jobb híján lehívta az opcióját rá a következő évadra, hogy ezzel is időt nyerjen. Azt jó ideje lehet tudni, hogy De Gea elégedetlen a csapat eredményeivel, ő trófeákra törne, nem pedig az Európa Ligában szerepelne. Így, hogy Mourinho már nincs itt, a vezetőség egy új koncepció felvázolásával neki is megpróbálhat a kedvében járni, csakúgy, mint a Josével többször összezördülő, a hosszabbításra állítólag nem igazán hajló Anthony Martialnak.

Jó döntés, hogy távozott?

A legjobb. Ez a csapat jelenleg nem jó, és ami ennél is rosszabb képet fest: nem halad semerre. Mourinho ráadásul egyértelműen elveszítette az öltöző bizalmát is, Pogba mellett összerúgta a port a csapatkapitány Valenciával is, a fiatal játékosok pedig (vegyük például Rashfordot) inkább visszafelé fejlődtek a keze alatt, mintsem előre. Megkésett döntés a menesztése, de még egy megkésett jó döntés is jobb, mint a semmi.

Mit gondolsz az ideiglenes menedzserként kinevezett norvég MU-legendáról?

Imádom Solskjaert, gyermekkorom kitörölhetetlen része az a barcelonai BL-döntő, sőt, lényegében a szurkolói öntudatomat köszönhetem a góljának. Ez persze most nem sokat fog számítani: edzőnek lenni egy másik szakma, más erényeket követel, pusztán a legenda-státuszból nem fog tudni megélni az Old Traffordon.

Hazudnék, ha azt mondanám, mindent tudok az edzői filozófiájáról, de mondjuk az, hogy a Moldénál sikeresen dolgozott hosszú időn keresztül, nem rossz ajánlólevél. Volt bajnok, idén is bejuttatta őket az EL-csoportkörébe, ez Norvégiában mindenképp komoly eredmény úgy, hogy nem Rosenborgnak hívják a csapatodat.

Ami aggasztóbb, hogy a Cardiffnál beugróként anno nem szerepelt jól, csont nélkül kiesett a csapattal – igaz, ebben a problémás tulajdonosnak, és a másodvonalbeli játékosokkal feltöltött keretnek is volt némi szerepe. Összességében sok kockázat nincs a kinevezésében: Solskjaernak ez óriási lehetőség, a csapatról meg lekerül a nyomás, hiszen ez a húzás a vezetés részéről is azt üzeni, el lett engedve a szezon hátralévő része, minden elért eredmény bónusz, ajándék.

A Liverpool a nyáron tovább erősített, és most ott vannak a City előtt a bajnokságban. Kitarthat a lendületük a szezon végéig?

Ha fogadnom kellene – sosem szoktam -, akkor biztosan nem rájuk tenném a pénzemet. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs elméleti esélyük, mert nagyon is van, de szerintem még mindig nem ők az első számú esélyesek. A keretük mélyült, a védelembe is érkeztek klasszisok végre (Alisson, Van Dijk, utóbbi a világ egyik, ha nem a legjobb védője jelenleg), de még mindig kockázatnak érzem, hogy Klopp 11-13 játékosra épít, a játékidő 70%-án a kulcsemberek osztoznak. Igaz, a letámadás, a gegenpresszing intenzitása nem olyan magas, mint tavaly, vagy tavalyelőtt, a szakmai stáb próbál takarékosan bánni a játékosokkal. Meglátjuk, mire lesz ez elég tavasszal.

Rájöttek a Poolnál, hogy a trófeákat tavasszal osztják?

Szerintem ezt eddig is tudták! (Nevet) Viszont ehhez tavaszra mindenképp lőtávolon belül kellene maradni a City-hez képest, máshogy nem fog menni. Ez tavaly például senkinek nem jött össze, és ne felejtsük el, idén is hátra van még a karácsonyi menetelés, ahol azért a Liverpooltól nem idegen a leolvadás. Nem véletlen, hogy Angliában úgy tartják: először január elején, az FA-kupa harmadik fordulója előtt kell ránézni a tabellára, aki akkor elől van, vagy legalábbis versenyben, azzal már érdemes számolni a bajnoki versenyfutás szempontjából is.

Tudom, kicsit szemtelen a kérdés, de: lesz az idény végén trófea Manchesterben?

Lesz! Nem a Unitednél, hanem a Manchester City-nél. Majdnem biztos vagyok benne, hogy a City idén is nyerni fog valamit.

A Guardiola-csapat De Bruyne nélkül is pazar teljesítményt nyújt a bajnokságban.

A cikk lejjebb folytatódik

Sokkolóan jók. Tavaly ugye utcahosszal, rekordpontszámmal nyertek, ehhez képest a Chelsea elleni vereségig simán túlszárnyalták egy évvel ezelőtti önmagukat, majdnem minden mutatóban. Mindezt úgy, hogy a csapat egyik, ha nem a legjobb játékosa lényegében nincs a pályán az idei évadban sérülés miatt. Hatalmas potenciál van ebben a csapatban, Guardiola ráadásul folyamatosan a megújulást keresi, és vért izzad azért, hogy a motiváció ne lanyhuljon a keretben. Ebből a szempontból még jól is jöhet neki, hogy idén a Liverpool személyében akad egy potens rivális a bajnokságban.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!