Őrizetbe vették a magyar kézben lévő klub elnökét

A Kassa közelében fekvő Beniakovce lakossága különös képsorokra ébredt csütörtök reggel: szlovák kommandósok és nyomozók szó szerint lerohanták Trnka családi házát, amelynek több ablakát is betörték – írta meg a TV JOJ-ra hivatkozva az Öltözőn Túl.

A szlovák rendőri erők jelenleg több helyszínen, így az említett ingatlanban is házkutatást tartanak bizonyítékok után kutatva. Az elnök mellett a feleségét szintén őrizetbe vették – állítja a szlovák sajtó.

Az intézkedés oka, hogy Trnka a Kassamindszent melletti széles nyomtávú vasúti átrakónál működő korábbi cégénél kötött visszás üzleteket.

Még 2019-ben vásárolta meg a klub részvényeinek több mint a felét az az Arago-csoport, amely a DVTK-nak is a többségi tulajdonosa. Emellett a diósgyőriek elnöke, Sántha Gergely egyúttal a Kassa felügyelőbizottságának a tagja.

