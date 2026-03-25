Goal.com
Live
FBL-BRA-COACH-PRESSERAFP
Bózsik Tamás

"Karneváli futballt" ígér Brazíliától Carlo Ancelotti a közelgő világbajnokságon

C. Ancelotti
Brazília
Világbajnokság 1

Brazília szövetségi kapitánya a karnevál vibráló hangulatához hasonlította a brazil keret játékstílusát, de a azt is elmondta, hogy mi a csapat legnagyobb gyengesége.

Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Ancelotti karrierje során először vezet egy válogatottat, de egy dolgot mindenképpen láthatunk az általa irányított Brazíliától a 2026-os világbajnokságon. 

"Ami nagyon fontos, az a válogatott DNS-e – kezdte az SBT-nek adott terjedelmes interjúját Ancelotti. – Brazília DNS-e a tehetségből, az energiából és az élvezetből áll. A brazil futballt leginkább a karneválhoz tudnám hasonlítani. 

A karnevál újdonságként hatott számomra, és hamar megértettem, hogy mennyi energia, élvezet, művészet és tehetség lakozik benne. Megszervezni az összes tutajt, ráadásul a megfelelő időzítéssel. Ezeket mind meg kell jelenítenünk a válogatottban is. Élvezet, energia, tehetség, és szervezettség"

ecsetelte. 

A beszélgetés során azt is elismerte, hogy még négy-öt helyen változhat a világbajnokságra összeállított keret, illetve azt szintén leszögezte, hogy elképesztő potenciál lakozik a brazil nemzeti csapatban. 

Végül azonban kitért Brazília gyenge pontjára is, ami nem más, mint a szélső védő poszt, ahol kevés választási lehetősége van az olasz szakvezetőnek. Igaz, nem riad vissza attól sem, ha egy középhátvédet kell játsszatnia a védelem szélén, hiszen Eder Militao és Marquinhos már szerepelt ott a brazil válogatottban.

Barátságos mérkőzések 1
Brazília crest
Brazília
BRA
Franciaország crest
Franciaország
FRA

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés