"Karneváli futballt" ígér Brazíliától Carlo Ancelotti a közelgő világbajnokságon

Az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Ancelotti karrierje során először vezet egy válogatottat, de egy dolgot mindenképpen láthatunk az általa irányított Brazíliától a 2026-os világbajnokságon.

"Ami nagyon fontos, az a válogatott DNS-e – kezdte az SBT-nek adott terjedelmes interjúját Ancelotti. – Brazília DNS-e a tehetségből, az energiából és az élvezetből áll. A brazil futballt leginkább a karneválhoz tudnám hasonlítani.

A karnevál újdonságként hatott számomra, és hamar megértettem, hogy mennyi energia, élvezet, művészet és tehetség lakozik benne. Megszervezni az összes tutajt, ráadásul a megfelelő időzítéssel. Ezeket mind meg kell jelenítenünk a válogatottban is. Élvezet, energia, tehetség, és szervezettség"

– ecsetelte.

A beszélgetés során azt is elismerte, hogy még négy-öt helyen változhat a világbajnokságra összeállított keret, illetve azt szintén leszögezte, hogy elképesztő potenciál lakozik a brazil nemzeti csapatban.

Végül azonban kitért Brazília gyenge pontjára is, ami nem más, mint a szélső védő poszt, ahol kevés választási lehetősége van az olasz szakvezetőnek. Igaz, nem riad vissza attól sem, ha egy középhátvédet kell játsszatnia a védelem szélén, hiszen Eder Militao és Marquinhos már szerepelt ott a brazil válogatottban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.