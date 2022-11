Karim Benzema szívszorító szavakkal búcsúzott a világbajnokságtól

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

Karim Benzema nem lehet ott a világbajnokságon a címvédő francia válogatott keretében, miután a szombati edzésen combizom-sérülést szenvedett.

A Real Madrid támadója szombaton végzett először újra teljes értékű edzésmunkát, de idő előtt be kellett fejeznie a tréninget. A klasszis támadó új sérülést szedett össze, nem az előzőre sérült rá. Benzemát az edzésről egyből az egyik dohai kórházba szállították, ahol az MRI-vizsgálat megállapította, hogy combizomszakadást szenvedett.

“In my life I have never given up… but tonight I have to think of the team as I have always done so reason tells me to leave my place to someone who can help our group to make a great world cup. Thank you for all your messages of support”.



