Kane újabb klubrekordot döntött meg a Tottenhamben

Harry Kane második félidőben szerzett gólja a Borussia Dortmund ellen azt jelentette, hogy ő lett a Tottenham történetének legeredményesebb "európai" gólszerzője.

A 3-0-ás előny birtokában a Spurs nyugodtan várhatta a Dortmund elleni visszavágót a BL-ben.

A hazaiak rendkívül aktívak voltak az első félidőben, de a kapuba nem sikerült betalálniuk, annál inkább Harry Kane-nek, aki a második félidő elején megtette ezt.

Az angol támadó novemberben érte el a 23 gólt, miután duplázni tudott a PSV ellen, kedden pedig meglőtte 24. találatát, amivel megelőzte az örökranglistán Jermain Defoe-t.

Kane-nek így jelenleg 14 gólja van a Bajnokok Ligájában, míg 10 gólt az Európa Ligában szerzett.

