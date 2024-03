Kalmár Zsolt: „nem akartam becsapni sem saját magamat, sem a csapattársaimat”

A Fehérvár válogatott középpályása nehéz, de jó döntésnek tartja a térdműtétet, ami miatt sorozatban a harmadik Európa-bajnokságról marad le.

A Fehérvár válogatott középpályásának, Kalmár Zsoltnak már többször sikerült súlyos sérüléséből visszatérnie és száz százalékig biztos abban, hogy ez most is sikerülni fog.

Az Európa-bajnoki álmait szertefoszlató térdműtétről azt mondta, nehéz, de jó döntést hozott, nem akarta becsapni sem saját magát, sem a csapattársait.

Mint ismert, Kalmár Zsolt a Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtező után a Puskás Arénában a pályán ünnepelhette, hogy a magyar válogatott ismét kijutott a kontinenstornára.

A 28 éves középpályás öröme azonban nem tarthatott sokáig: egy héttel később, a Fehérvár-Kecskemét bajnokin fájdalmas arccal terült el a gyepen, le is kellett cserélni.

Decemberben megműtötték, és bár bízott benne, hogy három hónap múlva ismét a pályán lehet, januárban újabb operációra volt szükség. Ezzel pedig eldőlt, hogy ki kell hagynia a nyári Európa-bajnokságot – sorrendben a harmadikat.

„Lelkileg sem volt könnyű elfogadni, hogy ismét ez történt velem” – utalt arra az NB1.hu-nak adott interjújában, hogy sorozatban a harmadik kontinenstornáról marad le.

Mostanra már elkezdhette a rehabilitációt, és bízik benne, hamarosan a nagyobb munkáknak is eljön az ideje. Mert még komoly tervei vannak klub- és válogatott szinten egyaránt.

„Hat hétig feküdtem vagy mankóval közlekedtem, ezt most egy hete elhagyhattam, sétálok, lazítok, nyújtok, így még nagyon az elején vagyok, de szépen haladok. Ugyanakkor jól tudom, hosszú és kemény út vár rám” – mondta a Fehérvár középpályása.

Felidézte, hogy októberben, a válogatott meccsen ráestek a térdére, pár találkozót kihagyott, de azt érezte, hogy valami nincsen rendben. Decemberben megműtötték, de megmaradt az érzés, hogy nem százszázalékos a térde, ezért döntöttek az újabb orvosi beavatkozás mellett.

„Ha visszatérek, és nem sikerült százszázalékos teljesítményt nyújtani, akkor saját magamat, a csapattársaimat is becsapom, hiszen nem tudok olyan teljesítményt nyújtani, mint amit elvárnak tőlem. Egy nehéz, de jó döntést hoztam” – hangsúlyozta Kalmár Zsolt.

A 36-szoros válogatott játékos tisztában van vele, hogy így egészen biztosan ki kell hagynia az Eb-t, viszont ha nem műtik meg, akkor lehet, hogy a fájdalmak miatt nem teljesít jól, és ezért nem kerül be a nyári németországi tornára utazó csapatba.

Most úgy látja, ha minden jól megy, június-július környékén már el tudja kezdeni a terhelést és a közös munkát a többiekkel.

„Mindent átgondoltam magamban, és tudom, hogy ebből a sérülésemből is vissza tudok térni, és kemény munkával újra egészséges lehetek majd. Ez egy hosszú út lesz sok aprósággal, amire figyelnem kell, de már kétszer, vagy talán háromszor is visszatértem egy komoly sérülésből, és száz százalékig biztos vagyok abban, hogy ez most is sikerülni fog” – mutatott rá Kalmár.

A középpályás idén lesz 29, és úgy véli, egészségesen még több olyan év állhat előtte, amely során nagy célokért küzdhet, még hat-hét esztendőt biztosan szeretne játszani. Maximálisan bízik magában, hogy fájdalommentesen és jó állapotban tud majd visszatérni. Azzal is tisztában van: a lépcsőfokokat egyesével kell vennie, hogy újra százszázalékos legyen a térde, és aztán az izomzatát is vissza kell hoznia a régi formájába.

A nemzeti csapatot azonban addig sem engedi el…

„A válogatott következő két meccsére mindenképp kimegyek most és a jövő héten is. Fehérvár-meccsen már jártam, mankó nélkül már el tudtam menni. Az Eb-t még nem tudom, mert éppen akkor kezdődik majd a felkészülésünk, de egy meccsre ki szeretnék mindenképp menni. Ott szeretnék lenni a csapat mellett, és szurkolni, hogy minél jobb eredményt tudjon elérni”.