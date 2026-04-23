Kalmár Zsolt az NB II-ben folytathatja a pályafutását!

A Gyirmót bajnok, de még nem jutott fel

Az NB III Észak-nyugati csoportjának 25. fordulójában a Gyirmót FC Győr hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Dorogi FC-t, ezzel matematikailag is biztossá vált a bajnoki címe. A gyirmótiak már a második forduló óta vezették a tabellát, és végig magabiztos teljesítményt nyújtottak.

A klub ezzel teljesítette egyik fő célkitűzését, vagyis a bajnoki cím megszerzését. Ugyanakkor még vár rájuk egy fontos feladat: az osztályozó megnyerése, amely a feljutást jelentené az NB II-be.

Kalmár Zsolt hosszú sérülés után tért vissza a pályára

Kalmár Zsolt 2025 nyarán Fehérvárról szerződött Gyirmótra, ahol egy sérülés miatt egészen március végéig kellett várnia a bemutatkozására. A 30 éves játékos március 29-én, a Gyirmót II-ben tért vissza 387 napos kihagyás után, és szerzett mesterhármast, valamint három gólpasszt is kiosztott a Vármegyei I. osztályban.

Ezt követően pedig a Gyirmót első csapatában is kétszer pályára lépett, gólt egyelőre nem szerzett.

Kalmár visszatérése nagy segítség lehet a Gyirmót számára, ugyanis a magyar válogatott középpályás tapasztalata akár az NB II-ig is repítheti a győri klubot.

Kalmár lassan építheti fel magát

Amennyiben a Gyirmót feljut, Kalmár Zsolt nem klubváltással, hanem saját erejéből léphetne feljebb egy osztályt, miközben fokozatosan építi újra magát és karrierjét.

