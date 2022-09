Kalandos úton került Győrbe a magyar válogatott legújabb üdvöskéje - páros lábbal csúszkált be az edzéseken

Kerkez Milos feltétlen bizalmat élvezett Győrben, ahol mindent megtettek, hogy beépítsék a felnőtt csapatba.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kerkez Milos csillagként robbant be a magyar köztudatba, legelőször amikor az AC Milanhoz szerződött, majd az AZ Alkmaar kulcsembere lett az új idényben, és mindössze 18 évesen a felnőtt válogatottban is debütálhatott. Most Soós Imre, a Győri ETO korábbi ügyvezetője beszélt arról a Kisalföldnek, mennyire büszkék a játékosra.

"Kaposi Dániel játékosügynök - aki egyben a Rapid Wien megfigyelője is volt - keresett meg annak idején, hogy Milost magatartásbeli problémák miatt eltanácsolták a Rapidtól, és szeretné az ETO-ba hozni" - kezdte mesélni Soós, aki elmondta, az akkor 15 éves játékos első labdaérintéseiből látszott, hogy egy zseni.

Az egykori ügyvezető arról is beszélt, kalandos volt a játékos Győrbe igazolása, hiszen a FIFA szabályai szerint tizenhat év alatti játékos számára csak akkor engedélyezett az országváltás, ha a szülei is életvitelszerűen költöznek. "Volt olyan megoldás, ha a lakóhelytől számítva ötven kilométeren belül igazol át a fiatal, akkor azt megteheti. Mivel ez Ausztriában nem volt megoldható, ezért a család hazaköltözött Szabadkára, és a hódmezővásárhelyi klub együttműködésével Magyarországra igazolhatott. Utána már nem volt akadálya az országon belüli klubváltásna. Milos anyukájával együtt Győrbe költözött."

Soós Imre elmondása szerint Kerkez magatartása a kezdetekben új csapatánál sem volt megfelelő, az iskolában, a kollégiumban és a pályán sem, azonban az edzők, a tanárok és a nevelők segítségével sikerült levetkőznie ezeket a problémákat. A társai közül nagyon kitűnt a feltétlen győzni akarásával.

"2020 nyarán vittük fel az első csapat keretéhez, ahol a bizonyítási vágytól fűtve edzésen például páros lábbal csúszkált be a többieknek, akik ezt nehezen tűrték" - mesélte Soós Imre a Kisalföldnek. Hozzátette, az idősebb játékosok, mint Andrics, Priskin vagy Lipták vették a szárnyaik alá Kerkezt, hogy nehogy baj történjen vele.

Hogy mennyire számítottak és bíztak Kerkezben jól jelzi, hogy Soós elmondása szerint a tulajdonossal majd az edzőkkel is megbeszélték, hogy nyugodtan építsék be a felnőtt keretbe, még akkor is ha pontokat veszít miatta a csapat. "Gyorsan felvette a felnőttfutball, az NB II ritmusát, de persze volt, hogy hibázott, például a Szentlőrinc ellen fél óra után kiállították. Ami utána történt vele, az szinte meseszerű."

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Mezőkövesd-Paks bajnokin a hazaiak győzelme 2.48, a döntetlen 3.45, a vendégsiker 2.65-szörös szorzóval fogadható. (x)