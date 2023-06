Kai Havertz aláírt az Arsenalhoz – Hivatalos!

Sajtóhírek szerint a Chelsea 75 millió eurót kért a német válogatott támadóért.

Immár hivatalos: a Chelsea német válogatott támadója, Kai Havertz a városi rivális Arsenalnál folytatja pályafutását.

Mint megírtuk, a tavalyi rosszul sikerült szezon után – amely alatt három edzőt is elfogyasztottak a Chelsea-nél – tömegesen hagyják el a klubot a játékosok. A legtöbben Szaúd-Arábia felé veszik az irányt, azonban akadnak olyanok is akik a legmagasabb szinten akarnak játszani, így az európai topligákban keresnek együttest. Kai Havertz továbbra is Angliában képzelte el a jövőjét, így helyben keresett és talált magának klubot.

Az nso.hu egybehangzó sajtóhírekre hivatkozva azt írta, hogy a Chelsea 75 millió eurót kért a német válogatott támadóért, akit az Arsenal Mikel Arteta minden bizonnyal nyolcas poszton játszat majd Gabriel Jesus mögött, Martin Ödegaard mellett és a hamarosan szintén aláíró Declan Rice előtt...

„Nagyon büszke vagyok, hogy csatlakozhatok ehhez a hihetetlen klubhoz. Ennek a klubnak nagy történelme van, és remélem, hogy együtt is nagy dolgokat tudunk elérni” – mondta Kai Havertz.

„Szerintem a Bajnokok Ligája egy különleges sorozat és úgy gondolom, minden futballista szeretne ott játszani. Szerencsém volt, hogy 2021-ben megnyertem a trófeát, és számomra ez a legjobb érzés, amit valaha éreztem” – mondta a német támadó.

Az nso.hu cikkében arra emlékeztetett, hogy a 24 esztendős, 37-szeres német válogatott középpályás még 2016-ban, a Bayer Leverkusenben mutatkozott be a felnőttek között. Négy évvel később, 2020-ban 80 millió euróért igazolta át a Chelsea. A londoni klub színeiben 139 mérkőzésen 32 gólig és 15 gólpasszig jutott, s a Bajnokok Ligája mellett az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot is megnyerte.