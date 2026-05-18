Luciano Spalletti JuventusGetty Images
Lemaradhat a Bajnokok Ligájáról a Juventus, Luciano Spallettit máris berendelte a tulajdonos

Azok után, hogy Luciano Spalletti vezetőedző visszavezette a Juventus a Bajnokok Ligáját érő helyekre, az utóbbi hetekben hullámzó formát mutatott az együttes, és kérdésessé vált a részvétele a legrangosabb európai kupasorozatban.

Azzal, hogy a 2–0-ra kikapott a Fiorentinától a Juventus a Serie A 37. fordulójában, visszacsúszott a hatodik helyre, így már nem lesz a saját kezében a BL-indulása az utolsó körben.

Luciano Spalletti vezetőedző arról nyilatkozott a találkozót követő sajtótájékoztatón, hogy találkozni fog a napokban a tulajdonossal, John Elkann-nal, hogy megvitassák a jövő részeleteit. 

Ugyanakkor az olasz szakember állása még akkor se lenne veszélyben, ha lemaradna az Öreg Hölgy a BL-ről – állítja a Gazzetta. Ez a kudarc sokkal inkább vezethet a vezérigazgató, Damien Comolli távozásához, illetve a vezetőség más tagjai szintén nincsenek biztonságban. 

Bármi is lesz a döntés, két dolog biztos: a szezon vége után születik meg, illetve a futballstratégiai igazgató, Giorgio Chiellini marad a pozíciójában. 

A Zebráknak nyerniük a torinói derbin ahhoz, hogy legyen esélyük visszakerülni a legjobb négybe, de szükség van arra is, hogy az AC Milan, AS Roma, Como hármasból két együttes pontokat hullajtson az utolsó játéknapon. 

