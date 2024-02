Jürgen Klopp ügynöke egyszerre két topcsapatnál is lehűtötte a reményeket

Sem a Barcelona, sem a Bayern München...

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Liverpooltól nyáron távozó Jürgen Klopp egyetlen csapathoz sem ír alá a szezon végén – erősítette meg szerdán a német menedzser ügynöke, Marc Kosicke.

Mint ismert, a Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp bejelentette, hogy ezen a nyáron távozik az Anfieldről, ahol kilenc évet töltött.

Tekintettel a Vörösöknél elért sikereire – hogy mást ne mondjunk Bajnokok Ligáját és bajnoki címet is nyert a csapattal – több, edzőváltás előtt álló topklubbal is összefüggésbe hozták a német nevét, annak ellenére, hogy ő már a bejelentéskor is hangsúlyozta: egy évet pihen, hogy feltöltődhessen.

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a Liverpool után soha nem irányítana másik Premier League-klubot.

A Barcelona és a Bayern München esetében már hivatalos, hogy a nyártól megüresedik a kispad: a katalánoknál Xavi néhány hete dobta be a törülközőt, a bajorok pedig ma erősítették meg, hogy a szezon végeztével nem Thomas Tuchellel képzelik el a jövőt.

Mindkét topcsapattal sztáredzők sorát, köztük Jürgen Kloppot hozták hírbe.

A német szakember ügynöke, Marc Kosicke azonban lehűtötte a kedélyeket, miután szerdán a Sky-nak megerősítette, hogy ügyfele szabadságra megy.

„Jürgen Klopp egyetlen klubhoz vagy válogatotthoz sem szerződik le a szezon végén. Ez nem fog változni” – nyomatékosította Kosicke a footballtransfers.com beszámolója szerint.

Egyre valószínűbb tehát, hogy közeleg Klopp első jelentős kihagyása, amióta 2001-ben átvette a Mainz irányítását. Hét évet töltött ott, mielőtt Dortmundba költözött. A Borussiát további hét évig irányította, majd 2015-ben a Liverpoolhoz igazolt.

Ami pedig a Bayern Münchent illeti, a hírek szerint a bajorok fő célpontja immár a bajnoki listavezető Bayer Leverkusen vezetőedzője, Xabi Alonso – csakhogy a Mersey-parti Vörösök is őt akarják...

Tuchel pedig az egyik esélyes a barcelonai állásra, egy másik korábbi Bayern-tréner, Hansi Flick mellett.