Klopp újra az Anfielden? A Liverpool legendája elárulta, miért lenne „veszélyes” a német visszatérése

Az anfieldi kispad körüli változásokról szóló pletykák azután lángoltak fel ismét, hogy Arne Slot csapata a kiegyensúlyozottsággal küzd, így egyre többen sugallják: egy ismerős arcot kellene visszacsábítani spirituális otthonába.

Kockázatos lenne a tündérmese?

Klopp 2024-ben bontott szerződést a Liverpoollal, mivel úgy döntött, idő előtt befejezi munkáját, hogy kipihenje a menedzseri léttel járó stresszt. Ezt az időt eddig a Red Bull globális futballszakmai vezetőjeként töltötte. Bár az 58 éves szakember nem utalt arra, hogy fontolgatná a visszatérést az edzősködéshez, mások szívesen beszélnek helyette.

Felmerült, hogy Kloppot rá lehetne venni a kétéves pihenő megszakítására, ha megfelelő ajánlat érkezik. A Real Madriddal is hírbe hozták, mint Xabi Alonso lehetséges utódját, miközben Liverpoolban kérdéses, hogy Arne Slot túlélheti-e a szezont, ha a csapat lemarad a Bajnokok Ligájáról – mindössze egy évvel a bajnoki cím megszerzése után. Korábban már elemeztük, milyen lehetőségei lennének Kloppnak, ha újra munkába állna.

Arra a kérdésre, hogy Kloppot érdekli-e a visszatérés az Anfieldre, vagy inkább tart-e tőle, a korábbi Pool csatár, Emile Heskey így felelt:

„Szerintem ez kockázatot jelentene az örökségére nézve. Úgy gondolom, ha valóban vissza akar térni a kispadra, valószínűleg máshol keresne munkát. Miért kockáztatná ezt? Mindig ott lenne az árnyéka minden következő menedzser felett. Láttuk ezt a szomszédban, Sir Alex Fergusonnál a Manchester Unitednél. Mennyi ideje is volt? Több mint 10 éve. Ez az árnyék még mindig ott vetül rájuk. A menedzsernek ki kell találnia, hogyan hozza ki a legjobbat a játékosaiból abban a formációban, amit ő szeretne, és ami illik a Liverpoolhoz."

Mit szól ehhez a többi legenda?

Nem Heskey az egyetlen, aki kételkedik. Stan Collymore szintén kifejtette véleményét arról, hogy a vezetőség nem fogja „üldözni” Kloppot, hacsak a német maga nem jelentkezik be:

„Hacsak nem az történne, hogy nyáron Jürgen Klopp azt mondja: ’Visszatérek a futballba, és csakis a Liverpool jöhet szóba’ – ami kétségtelenül felkeltené a Liverpool igazgatóságának figyelmét. Ha azt mondaná: ’Visszatérek, de új kihívásra vágyom’, nem hiszem, hogy a Liverpool vezetése loholna utána. Szerintem megadnák a lehetőséget Arne Slotnak, hogy rendbe tegye a dolgat, hiszen már az első szezonjában megnyerte a bajnokságot.”

Ezzel szemben a kultikus hős, Gary McAllister némileg optimistább, bár ő is látja a nehézségeket:

„Soha ne mondd, hogy soha az ilyen dolgokra. Amikor a Dortmundnál láttam őt, az a kapcsolata a Sárga Fallal... Dortmund egy nagy iparváros, ő pedig pont az ilyen típusú munkára lett teremtve – a város, ahol volt, a szurkolók, akiknek dolgozott és akiket meg akart örvendeztetni. Aztán eltelnek az évek, eljön Liverpoolba, és ez ismét a tökéletes összhang. Számomra ő egy karizmatikus vezető, egy hatalmas személyiség, aki ugyanúgy érez, mint a Kop. Nagyon nehéz visszatérni valahova, ahol hihetetlenül sikeres voltál, de ez a játék egyre őrültebb. Szerintem a futballnak általánosságban hiányzik Jürgen Klopp.”

Bár sokan vizionálják a visszatérését, Klopp jelenleg élvezi, hogy több időt tölthet a családjával, ami a menedzseri munka mellett lehetetlen volt. Sokan azonban úgy vélik, előbb-utóbb újra a pálya szélén látjuk majd – legyen az a Liverpool, a német válogatott vagy egy másik európai sztárklub kispadja.



