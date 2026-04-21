Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Julian AlvarezGetty Images
Bózsik Tamás

Julián Álvarez eldöntötte, melyik érdeklődő ajánlatát fogadná el

Transfers
J. Alvarez
Atletico Madrid
Primera Division
Barcelona
Paris Saint-Germain
Le Championnat
Anglia 1
Arsenal

A spanyol sajtó úgy értesült, hogy Julián Álvarez elsősorban a Barcelonához igazolna, amelynek érdeklődése vonzóbb számára, mint az Arsenal vagy a Paris Saint-Germain hívó szava.

Mundo Deportivo állítása szerint Julián Álvarez örömmel szerződne a Barcelonához. A katalánokon kívül az Arsenal és a Paris Saint-Germain egyaránt figyelemmel kíséri a helyzetét, de kevésbé valószínű, hogy utóbbi két csapathoz igazoljon. 

Korábban már játszott a Manchester Citynél, ezért nem térne vissza Angliába, míg a Ligue 1 kisebb nemzetközi jelentősége miatt a franciaországi kaland sem jöhet szóba. 

Annak ellenére, hogy a szerződése 2030-ig köti az Atletico Madridhoz, a közelmúltban számos nyilatkozatában belengette a lehetséges távozását. 

Kissé hullámzó szezont fut az argentin támadó, ugyanis a bajnokságban hiába rúgott 29 meccsen nyolc találatot és adott ki négy gólpasszt, volt egy jelentős gólcsendje, emiatt többször nem is került be a kezdőcsapatba. 

Ezzel szemben a Bajnokok Ligájában eddig mindig ott volt az első perctől fogva, amikor nem volt sérült, és ezt kilenc góllal, valamint négy assziszttal hálálta meg. 

Azt a GOAL is megírta, hogy Álvarez mellett az Inter alapemberét szintén célba vette a Barcelona.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés