Julián Álvarez eldöntötte, melyik érdeklődő ajánlatát fogadná el

A Mundo Deportivo állítása szerint Julián Álvarez örömmel szerződne a Barcelonához. A katalánokon kívül az Arsenal és a Paris Saint-Germain egyaránt figyelemmel kíséri a helyzetét, de kevésbé valószínű, hogy utóbbi két csapathoz igazoljon.

Korábban már játszott a Manchester Citynél, ezért nem térne vissza Angliába, míg a Ligue 1 kisebb nemzetközi jelentősége miatt a franciaországi kaland sem jöhet szóba.

Annak ellenére, hogy a szerződése 2030-ig köti az Atletico Madridhoz, a közelmúltban számos nyilatkozatában belengette a lehetséges távozását.

Kissé hullámzó szezont fut az argentin támadó, ugyanis a bajnokságban hiába rúgott 29 meccsen nyolc találatot és adott ki négy gólpasszt, volt egy jelentős gólcsendje, emiatt többször nem is került be a kezdőcsapatba.

Ezzel szemben a Bajnokok Ligájában eddig mindig ott volt az első perctől fogva, amikor nem volt sérült, és ezt kilenc góllal, valamint négy assziszttal hálálta meg.

Azt a GOAL is megírta, hogy Álvarez mellett az Inter alapemberét szintén célba vette a Barcelona.

