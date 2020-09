Juhász Roland és Huszti Szabolcs tanácsaira vevők Fehérváron

Juhász Roland és Huszti Szabolcs az előző szezon végén, Fehérváron fejezték be profi labdarúgó karrierjüket. Már akkor hangsúlyozták, hogy sportszakemberként szívesen szolgálnák a Vidit a jövőben is. Az elmúlt hetekben napi szinten látogatták az NB III-as csapat és utánpótlás-együttesek edzéseit, mérkőzéseit, mára pedig hivatalosan is eldőlt, hogy sporttanácsadóként dolgoznak a jövőben a MOL Fehérvár FC-nél.

Tanácsaikkal elsősorban a sportigazgató munkáját segítik, hogy az NB III-as csapat és az utánpótlás-szakág hatékonyabb működése és eredményessége megvalósuljon. A Vidi-kölcsönjátékosok, valamint a kooperációs-szerződéssel NB II-ben szereplő fiatal fehérvári játékosok megfigyelése is a feladatuk lesz, és természetesen az -es csapat edzéseit, mérkőzéseit is rendszeresen látogatják.

"Huszti Szabival együtt mindenekelőtt köszönetünket szeretnénk kifejezni a klub tulajdonosának és a klub vezetőinek, amiért lehetőséget biztosítottak számunkra arra, hogy a jövőben is a Vidi sikereiért dolgozhassunk. A feladatkörünk eléggé összetett, ennek köszönhetően a klub egészébe betekintést nyerhetünk az utánpótlástól az első csapatig. Nagyon jó lenne, ha a jövőben egyre több saját nevelésű játékos jutna el az NB I-es csapatig. Amit eddig tapasztaltunk itt az utánpótlásban, az bizakodásra ad okot. Eddig játékosként, mostantól sportszakemberként próbálunk minél többet tenni a klub sikereiért" – nyilatkozta klub honlapjának Juhász Roland.

"Jó és fontos dolognak tartom, hogy Roli és Szabi a klub kötelékében maradtak. Két nagyon komoly egykori labdarúgóról van szó, akiken az elejétől fogva azt látom, hogy folyamatosan tanulni akarnak. Számukra most egy új élet kezdődik még akkor is, ha a futballban fognak továbbra is dolgozni. A magyar labdarúgásnak szüksége van az ilyen sportemberek tudására, valamint azokra a tapasztalataikra, melyeket a külföldi karrierjük során szereztek meg. A következő időszakban nagyon sokat kell tanulniuk, de amint mondtam, erre mindketten nyitottak. Több területen is részt vesznek a különböző munkafolyamatokban itt a klubon belül, legyen szó játékosmegfigyelésről vagy épp videóelemzésről. Emellett az utánpótlásban edzéseket is fognak tartani a különböző korosztályok számára. Mi minden segítséget megadunk számukra ahhoz, hogy sikeresen felkészüljenek az új életükre" – fogalmazott Kovács Zoltán sportigazgató.