Juhász Roland: "A marseille-i meccstől még most is kiráz a hideg!"

Amilyen terjedelmes volt Juhász Roland futballkarrierje, olyan terjedelmes interjúban elevenítette fel a kezdeteket és a legfontosabb állomásokat a 95-szörös magyar válogatott labdarúgó az origo.hu-n.

Juhász többek között azt is elárulta, hogy 30 évesen érettségizett, hogyan lett támadóból védő, hogy az édesanyja is volt a menedzsere és hogy mik a jövőbeni tervei.

A most 38 esztendős ex-futballista 2005-ben igazolt az Anderlechthez, ahol nyolc évig futballozott, de nem csak a belgák akarták szerződtetni, érdeklődött érte a West Bromwich Albion, a Hamburg, a Rangers, a Celtic és az Aston Villa is.

"A belga bajnokság nagyon jó ugródeszka, azonnal megkapja az ember a lehetőséget, ezt tartottam szem előtt. Az első meccsem egy Chelsea-Anderlecht volt. Azért elég éles a váltás, mégis megadták a bizalmat. Nem az volt, hogy majd szépen felépítünk, eltelik egy kis idő, hanem bedobtak a mélyvízbe. A szurkolók nagy része a mai napi emlékszik arra a találkozóra. Fontos, hogy milyen az ember belépője, nekem pedig nem sikerült rosszul. A Rangers rajtunk is múlt, de azt nem is éreztem volna annyira előrelépésnek. Inkább az Aston Villa-történet a fájóbb. Már négyszer megnéztek előtte, amikor a bajnoki döntőre kijött a csapat akkor menedzsere, Martin O'Neill. Akkor az a meccs sajnos nem úgy sikerült, azt nagyon bántam. Pedig szinte már nyélbe volt ütve az üzlet" - emlékezett vissza Juhász, hozzátette, egyetlen hiányérzet van a pályafutásával kapcsolatban, mégpedig az, hogy nem tudta magát kipróbálni a topbajnokságok egyikében, no meg az, hogy két ikonikus stadionban nem léphetett pályára.

"A Real Madrid stadionjában léphettem pályára a Bernabéu-kupa döntőn az Anderlechttel, de a Nou Campban nem játszottam. Két olyan nagy stadion van, ahol nem léphettem pályára. Az új Puskás Stadion nagy szívfájdalmam, látva a körülményeket, igazán szenzációs lehet. A másik pedig a már említett Nou Camp, ahol ugyancsak szívesen játszottam volna. Nyilván minden nem jöhet össze" - mondta az Origónak Juhász, akit itthon nem minden szurkoló kedvelt.

"Az a kedvencem, amikor azt mondják, hogy alattomos, durva játékos voltam. Ilyenkor mindig megkérdezem, hogy megnézte-e, hány piros lapom volt a pályafutásom során? Elárulom, összesen három, egyet vissza is vontak. Az egyiket szövegért kaptam. Most már elmondhatom, annyit mondtam Kassainak, hogy 'Anyád p.csáját'. Ennél azért hangzanak el komolyabb dumák is a pályákon. Hányszor okoztam sérülést? Nyilván, a pályán volt egy habitusom, nyerő típus vagyok. És ez valószínűleg így jön le. Arra hozzanak példákat, amikor nagyon durva belépővel okoztam sérülést, vagy szándékosan szétrúgtam valakit. A Honvédnál és Újpestnél fokozott utálat van a személyem iránt, amit nem értek. Amikor kimész a pályára és már azzal kezdik, hogy szidják a párodat, meg az egész családodat, az nem könnyű.. Biztos megvan rá az okuk" - vélekedett a védő, aki a 2016-os Európa-bajnokságról is szép emlékeket őriz.

"A marseille-i meccstől még most is kiráz a hideg. Amikor mentünk a busszal a stadionba, mindenhol emberek voltak. 20 ezer szurkoló bent az arénában őrült meg értünk, és még mennyien ültek a tévék előtt is. Aki nem szereti a futballt, az is olyat írt ki a közösségi oldalára, hogy tartson ez még nagyon sokáig, mert végre boldogok az emberek. És ez nekünk volt köszönhető, tényleg nem lehet szavakba önteni. Ezekért a pillanatokért megérte az egészet csinálni. Mindig is ezért dolgoztam, hogy ebben részem legyen. Ki kell emelnem, hogy a magyar szurkolók jelesre vizsgáztak. Kulturáltan végigkísértek bennünket az Eb-n, le a kalappal. Nekünk volt a legjobb szurkolótáborunk. Ha más nincs is mellette, csak ez a két hét lett volna egész pályafutásom során, már ezért megérte volna a sok munka. Kevés embernek adatik ez meg, azon szerencsés emberek között vagyok, akik ott lehettek a pályán" - elevenítette fel az emlékeket Juhász, akinek 100 válogatottság volt az álma, de az Eb után úgy érezte, ennél többet már nem lehetett elérni válogatott szinten.

S, hogy kik voltak a legjobb játékosok, akik ellen pályára lépett?

"Kaká zseni volt, de említhetném Ronaldinhót is. Hihetetlen, mire volt képes a labdával. Ott van természetesen Cristiano Ronaldo, aki a pontrúgásoknál a tizenhatoson belül egyfolytában bemozog, irányt vált, szinte lekövethetetlen. Ez tényleg más szint, ezek zsenik. Lionel Messi ellen nem sokat játszottam, mert egy perc után kiállították. Említhetném Zlatan Ibrahimovicot is, aki az egyik legkellemetlenebb ellenfél volt. Elképesztő, hogy szidja még a saját csapattársait is meccs közben. Didier Drogba megállítása is nagyon nehéz szülés volt, főleg egy MTK-Tatabánya találkozó után" - vont mérleget Juhász.

