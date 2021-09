Jürgen Klopp: „Szalah rekordjára nincsenek szavak"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Tegnap a Liverpool a Brentford otthonában 3─3-s döntetlen játszott. Jürgen Klopp mégsem volt annyira szomorú a mérkőzés utáni nyilatkozatában, hiszen a csapat egyiptomi támadója, Mohamed Szalah nem mindennapi mérföldkőhöz érkezett. A csatár a Brentford otthonában megszerezte 100. gólját a vörösök színeiben, ráadásul mindezt 151 Premier League mérkőzés alatt érte el, amivel liverpooli csúcstartóvá vált, hiszen egyetlen játékos sem érte el ilyen gyorsan a bűvös százas számot. A Liverpool vezetőedzője hosszan méltatta Szalah-t:

„Mo egy kivételes játékos. Ismerem, most is ott ül az öltözőben, és a két kihagyott helyzetén agyal, nem azon, hogy megszerezte pályafutása 100. gólját. Valószínűleg ő lesz az a játékos, aki a bűvös 150 gólt is a leggyorsabban fogja elérni. Kiemelkedő eredmény egy különleges játékostól."