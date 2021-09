Jürgen Klopp Ibrahimovic sérüléséről: „Ő a valaha volt legnagyobb"

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

Az AC Milan szerdán a Liverpool otthonában kezdi meg Bajnokok Ligája szereplését. Stefano Pioli azonban nem számíthat egyik legjobbja, Zlatan Ibrahimovic játékára. A svéd csatár még az előző szezon végén sérült meg, így több mint 3 hónapos kihagyás után térhetett vissza a Lazio elleni derbin. A 39 éves támadó az 60. percben lépett pályára, és 7 perc sem kellett neki, hogy betaláljon a rómaiak kapujába.

Stafano Pioli mesélt a veterán csatár egészségi állapotáról:

„Ibra íngyulladással fejezte be a Milan-Laziót, ma megpróbált edzeni, de nem akarjuk kockáztatni, hogy rásérüljön, így kihagyja a Liverpool elleni mérkőzést."

Jürgen Klopp is megszólalt, hosszasan dicsérte az ellenfél támadóját:

„Zlatan hosszú idő után lépett újra pályára a hétvégén, és a becserélése után azonnal gólt lőtt. Nagyon érzi a játékot, és mindig jókor van jó helyen. Ő egy igazán kivételes futballista. Ha nem játszik, akkor vélhetően Giroud, vagy Rebic fognak a helyén pályára lépni. Nekik kicsit más a karakterük, de ők is kiváló játékosok. Így is érdekes lesz a találkozó, de Zlatan kétségtelenül a valaha volt legnagyobb játékos. Hihetetlen, hogy milyen formában van, megmutatja a világnak, hogy ilyen korban is lehet játszani, és amíg bírja, megy előre, és mindent kihoz magából. Csodálatos játékos."