Jürgen Klopp egy gyereknek írt levélben vallotta be, hogy szokott izgulni

Jürgen Klopp, az angol bajnok vezetőedzője bátorító levelet írt a futballcsapat egyik ifjú szurkolójának.

A 11 éves Lewis Balfe azért írt a német trénernek, mert tartott attól, hogy gondjai lesznek az új iskolájában. Klopp válaszát aztán büszkén megmutatta a Liverpool Echo napilapnak, amely az olvasók elé tárta annak tartalmát.

„Szia Lewis, először is elárulhatok egy titkot? Én is szoktam izgulni” – kezdte üzenetét az 53 esztendős szakember. „És mindig emlékeztetem a játékosaimat arra, hogy mennyire fontosak nekem, és mennyire hiszek bennük. Biztos vagyok benne, hogy a szüleid is így tesznek veled.”

A BL-győztes tréner azt tanácsolta a kisfiúnak, hogy ne aggódjon a jövő miatt.

„Több döntőt is elvesztettem már, és nem valami jó érzés. De a családom és a barátaim támogatásával átvészeltem ezeket a nehéz időszakokat, és végül újra sikereket értem el. Szóval inkább örülj előre mindannak, ami felnőttként rád vár majd” – zárta sorait Klopp.