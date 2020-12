Jürgen Klopp csúcsot döntött a Liverpool kiütéses sikerével!

A 7–0-ra nyert a Crystal Palace ellen idegenben és ez az eredmény több szempontból is csúcs.

Érdekesség, hogy a vörösök történetük során nem először verték el nagyon a londoniakat: 1989. szeptemberében 9–0-ra győzött a 'Pool a piros-kékek ellen az Anfielden. Ellenben a Palace először kapott hét gólt hazai pályán.

Jürgen Klopp menedzser 127. győzelme volt ez a siker, ezzel ő lett a Liverpool történetének legtöbb PL-sikert számláló menedzsere, megeleőzve Rafa Benítezt. A németnek ráadásul ehhez csak 196 meccs kellett, míg a spanyol 228 találkozón érte el a sikereit.

Több csapat

„Egyáltalán nem volt könnyű meccs, hiszen az első félidőben több alkalommal is veszélyes ellentámadást vezetett a Crystal Palace – mondta a szakember a meccs után a BT Sportnak. – Az első félidő után már 3–0-ra vezettünk, de nem álltunk le, irányítottuk a meccset és csodás gólokat szereztünk. A játékosok képesek ilyen teljesítményre, de ezt nem tudják hozni minden héten, ma minden sikerült. Intenzív időszakban vagyunk és a játékosok nagyon büszkék lehetnek az eredményeikre. Fontos ez a győzelem, amivel rendbe is tettük a gólkülönbségünket, amelyet az Aston Villa elleni vereség elcsúfított. Jó lesz a karácsonyunk, de a szezonból még nagyon sok van hátra. Még mindig sok a sérültünk, de rendben leszünk.”

Regisztrálj az Unibet oldalán, tippelj és nyerj. Goal olvasóknak extra 10 000 Ft bónusz!

Nemcsak a szakvezető, hanem Jordan Henderson is elégedett volt.

A cikk lejjebb folytatódik

„Könyörtelenek voltunk – mondta a játékos. – Minden lehetőséget kihasználtunk, uraltuk a játékot, volt néhány olyan helyzet, amikor hanyagok voltunk, de összességében örülhetünk a teljesítménynek. A hét közepén nyertünk, de ezzel a sikerrel vált teljessé ez a néhány nap. Az előző találkozókon több helyzetet kihagytunk. Bizonyos szempontból a mostani volt a legjobb teljesítményünk ebben a szezonban, de nem csak a gólok miatt mondom ezt. Lendületben vagyunk, de ki kell ennek tartani a jövőben is, ehhez azonban keményen kell dolgoznunk.”

Sadjo Mané számára is különleges volt a találkozó, hiszen már a hetedik gólját szerezte a Crystal Palace ellen. Nála csak Robin van Persie volt eredménesebb egy csapat ellen: az korábbi játékosa nyolcszor vette be a Stoke kapuját. Mohamed Szalah is csúcsformában van, ráadásul Roberto Firminóval együtt igencsak veszélyesek is. Ketten összesen tizenhét gólt hoztak össze, náluk csal Robbie Fowler és Steve McManaman duója volt eredményesebb a Liverpool színeiben, ők 24 gólban voltak benne együtt.

A Liverpool csapatként is erős volt, hiszen a hét gólt hét játékos (Mané, Firmino, Robertson, Alexander-Arnold, Salah, Matip és Oxlade-Chamberlain) készítette elő, a Premier League történetében először fordult elő ilyen.