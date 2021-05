Jürgen Klopp: a Manchester City azért lehetett bajnok, mert elkerülték a sérülések

Jürgen Klopp szerint a Manchester City nem lett volna idén bajnok, ha akkora sérüléshullám sújtja mint a liverpooliakat.

A Liverpoolt ebben a szezonban példátlan sérülés hullám sújtja. A legnagyobb probléma a centerhátvéd pozícióban van, Virgil van Dijk már a szezon elején, az ötödik bajnokin kidőlt az egész szezonra, majd Joe Gomez követte a hollandot három hét múlva. Ekkor a Liverpoolnak már csak egyetlen egészséges belső hátvédje maradt, Joel Matip, aki január végén szintén kidőlt, komoly bokasérülést szenvedett, Jürgen Klopp rá sem számíthatott már az idény további részében.

A német tréner próbálkozott ifistákkal, illetve a télen két pánik igazolás is történt a belsővédő posztra, hiszen Ozan Kabak és Ben Daviest is átigazolt a klubhoz, de igazán egyik új ember sem tudott felnőni a Liverpool szintjéhez, ez okozhatta a gyengélkedést az előző két pazar szezon után. Klopp berakta Fabinhot és Hendersont is hátvédként, de kiderült, Fabinho nélkül nem működik a középpálya, Henderson pedig február végén ágyéksérülést szenvedett, azóta sem játszott. Egy szó mint száz, a Liverpool messze nem volt könnyű helyzetben, ennek ellenére a Vörösök Karácsonykor vezették a bajnokságot, de a hatalmas sorozatterhelés, és az újabb és újabb sérülések miatt Jürgen Klopp tanítványai idő előtt kiszálltak a bajnoki címért folytatott harcból, és már csak a Bajnokok Ligája-helyért küzdenek. Ha vasárnap legyőzik a Crystal Palacet, biztosan láthatjuk a Mersey-parti csapatot a legrangosabb kupasorozatban. A német edző így vélekedett a Sky Sportsnak az őket sújtó sérüléshullámról:

„Egy csapat olyan, mint egy zenekar. Együtt játszik, és ha kiesik egy ember, zenél tovább. De ha két embert veszít el, minden roppant nehézzé válik."

Klopp kitért a bajnoki riválisokra is:

„A sérülések miatt egyszerűen nem volt esélyünk a bajnoki címre, ha a Manchester Citynél esik ki három belsőhátvéd, biztosan nem nyerik meg a bajnokságot, ha a Unitednál, nem lennének most ezüstérmesek. De elfogadtuk a helyzetünket, nehéz szezonunk volt, de ha vasárnap nyerünk a Crystal Palace ellen, akkor ott leszünk a BL-ben, és ezzel kihoztuk a maximumot a szezonból."

