Jövőre a Premier League-ben játszana a magyar válogatott védője

A magyar válogatott és a svájci Grashopper Club Zürich játékosa, Bolla Bendegúz egy hónapos sérülés után az elmúlt hétvégén játszott újra 90 percet bajnoki mérkőzésen. A St. Gallen elleni találkozóról és az őszi szezon élményeiről a Digi Sport Reggeli Start című műsorában nyilatkozott a huszonkét éves védő.

"Nagyon sajnálom, hogy ki kellett hagynom azt a két meccset, hiszen a srácok nyertek itthon San Marino ellen, aztán idegenben a lengyelek ellen is. Két hete kaptam húsz percet a Lugano ellen, most játszottam végig a mérkőzést. A hetvenedik perctől éreztem, hogy tüdőben még vissza kell jönnöm, de nincs sok időnk: hétvégén újra bajnoki lesz, zárásként pedig a Basel ellen játszunk - próbálom visszahozni a formámat. Jól érzem magam, jó a kapcsolatom az edzővel is. Jövő nyárig itt leszek, aztán meglátjuk, hogyan tovább" - mondta Bolla.

A Fehérvárról légiósnak álló futballista úgy érzi, nyolcvan százalékban a teljesítményén múlik a jövő évi angliai bemutatkozás. Bollát júliusban egy évre adta kölcsön Zürichbe a Premier League-ben szereplő Wolverhampton.

"Azért választottam ezt az utat, mert szükségesnek gondoltam, hogy legyen még egy szint a kettő között. Remélem, hogy ezt a lépcsőfokot megugorva tovább tudok lépni a következő szezonban. De ha úgy fogom érezni, és azt mondják, hogy még egy évre szükségem van, akkor sem leszek elkeseredve, azt is ugyanúgy meg fogom nyomni. A Wolves jó szezont fut, nem lesz egyszerű dolgom, ha oda szeretnék kerülni. Eddig inkább a védekezésben jöttek ki a hiányosságaim, de úgy érzem, sikerült abban is előrébb lépnem" - vélekedett a négyszeres felnőtt válogatott játékos, aki hozzátette, minden meccs után felveszik vele a kapcsolatot a Wolves vezetői, így mindig kapja a jó és a rossz visszajelzéseket is.

