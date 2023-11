Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Mint ismert, a magyar válogatott hátrányból fordítva 3–1-re legyőzte Montenegrót, így veretlenül, csoportelsőként jutott ki a jövő évi, németországi Európa-bajnokságra. Boldogan értékeltek a mérkőzést követően a mieink.

Nagy Ádám a 77. meccsét játszotta és a második gólját szerezte a piros-fehér-zöld mezben.

„Hidegrázó meccs volt. Döntő volt Szoboszlai Dominik két gólja, amellyel fordítottunk, és külön fontos számomra, hogy a selejtezősorozatot a gólommal zártuk le. A szünetben össze kellett szednünk magunkat, mert hiába volt nálunk többet a labda, Montenegró vezetett. Várjuk a jövő évi németországi Európa-bajnokságot” – mondta az M4 Sportnak a Pisa játékosa.

A meccs egyik hőse, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik kiment a szurkolókhoz a lelátóra, akik pálinkával fogadták. A Liverpool játékosa lehúzta, megrázta a fejét, majd a megkérdezte: „Hú! Hány fokos?”

Ez után így folytatta:

„Hatalmas köszönet a csapatnak! Iszonyatos munkát és alázatot tettek le az asztalra a fiúk, hatalmas tapsot érdemelnek! Nem elfelejtve a szakmai stábot sem, amelynek minden tagja ugyanolyan munkát tett bele, mint az összes játékos. Nem utolsó sorban köszönet annak a hatvanötezer szurkolónak és az összes magyarnak, aki mindig mögöttünk áll. A csapat nevében egyet megígérhetek: ez csak a kezdet, jövő nyáron olyat csinálunk, ami felejthetetlen lesz!”

A magyar válogatott sorozatban immár tizenkét mérkőzés óta veretlen, legutóbb 2022 szeptemberében, az Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen (0–2) szenvedett vereséget.

Szoboszlai néhány perccel később, az M4 Sport adott interjúban erről is szót ejtett:

„Csoportelsők vagyunk, veretlenül. Remélem mindenki büszke ránk, ahogy én is büszke vagyok a csapatra. A selejtezősorozatban volt olyan mérkőzésünk, amikor legszívesen sokan kikapcsolták volna a tévét, de nem jöhet mindig minden össze, de most sikerült. Az első gólom előtt motoszkált a fejemben, hogy a nyolcas kissrácnak, Marko Jankovicsnak megmutassam, hova is jött futballozni. Sok lemondással, de büszkeséggel is jár a válogatottság, mindennap edzeni, mindennap figyelni a taktikára, a szövetségi kapitányra, de megéri. Örülnék, ha jövőbe látó lennék, de nem vagyok, viszont szeretném, ha jövő nyáron olyan teljesítményt nyújtanánk az Eb-n, hogy végre mindenki büszke legyen ránk”.

Balogh Botond pályafutása során másodszor lépett pályára a válogatottban, de először a kezdőcsapat játékosaként.

„Annyira még nem fogtam fel, mi történt velem, de hálás vagyok a stábnak és a csapattársaimnak, hogy segítettek Marco Rossi megkért, a mérkőzés elején próbáljak biztosra menni, hogy belelendüljek, de ahogy telt az idő, egyre magabiztosabb lettem, többször is mentem előre, mert Montenegró nem volt annyira veszélyes, mint az eredmény mutatta. A második félidőben bebizonyítottuk, mennyire erősek vagyunk, mert fordítottunk. Eddig is azért dolgoztam, hogy a keretbe bekerülhessek, ezután pedig azért, hogy kiutazhassak az Európa-bajnokságra” – mondta a Parma légiósa.

Dibusz Dénes hat másodpercen belül négy védéssel mentette meg kapuját a góltól a mérkőzés hajrájában.

„A kapusok élvezik, ha sorra jönnek a lövések a kapujára. A negyedik védés után jó érzés volt, hogy a nevemet skandálta a tömeg. Az első félidőben egy helyzetből az ellenfél vezetést szerzett, mert rosszul helyezkedtünk a védelemben. A folytatásban mutatott teljesítményre azonban mindenki jó érzéssel emlékezhet majd. Ez volt az a sorozat, amelyben a legtöbbet szerepeltem, ezért magaménak tudom érezni az Eb-kijutást, ráadásul veretlenek maradtunk és csoportelsők vagyunk” – hangsúlyozta a Ferencváros hálóőre.