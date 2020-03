José Mourinho önkénesként segített az időseken

A menedzsere, José Mourinho önkéntésként egy olyan segélyszervezetnél nyújtott segítséget hétfőn, amely a koronavírus-járvány miatt otthonukból kimozdulni nem tudó időseknek szállít ételcsomagot.

A portugál szakember ezzel is szeretné felhívni a figyelmet az idős korosztály veszélyeztetettségére.

Mourinho az Age UK és a Love Your Doorstep nevű segélyszervezetek londoni munkacsoportjánál segédkezett, és az akció lényege, hogy az idős korosztályhoz érintés nélkül jusson el az ételcsomag.

A kiszállító önkéntesek a veszélyeztetett idősek bejárati ajtaja elé helyezik a csomagot, amit – miután a futár távolabb ment az ajtótól – úgy vehetnek át a címzettek, hogy nem kell senkivel fizikai érintkezésbe lépniük, azaz még kisebb a fertőzésveszély.

Mourinho maszkban, és kesztyűben állt munkába, s besegített a csomagok összeállításába, és azok kiszállításában is közreműködött.

A cikk lejjebb folytatódik

„Azért vagyok itt, hogy segítsek, és felhívjam a figyelmet arra, hogy ezt mások is megtehetik″ – fogalmazott Mourinho az Age UK videóján pakolás közben.

Forrás: nemzetisport.hu

Local @SpursOfficial Head Coach #JoseMourinho was out yesterday helping @age_uk and @LoveUrdoorstep deliver essential goods to the elderly in #Enfield.



Be like Jose people, help those who need it most!#Tottenham #AgeUK #Enfield #CONEL #Jose #Football pic.twitter.com/mtV6NDzcFQ