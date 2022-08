José Mourinho megszólalt a szabadon igazolható támadó ügyében

A portugál tréner örül, hogy Andrea Belotti csatlakozna az AS Romához.

A legfrissebb sajtóhírek szerint hamarosan hivatalosan is bejelentheti Andrea Belotti érkezését az AS Roma. Az idén nyáron többek között Paulo Dybalát is szerződtető klub vezetőedzője, José Mourinho is megszólalt az átigazolással kapcsolatban.

"Nem tudom, hogy szerződtetjük-e Andrea Belottit, úgy beszélhetek csak róla, mint szabadon igazolható játékos. El kell azonban mondanom, hogy örülök, hogy szeretne csatlakozni a Romához" – nyilatkozta a portugál tréner. Hozzáteszi, élvezi ezt a helyzetet a támadóval kapcsolatban és, hogy mennyire azt az elnök tudja a legjobban.

Andrea Belotti szerződése 2022 júliusában járt le a Torinónál, jelenleg szabadon igazolható. Az elmúlt idényben 23 tétmérkőzésen nyolc gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.