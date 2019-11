"Jöttem, láttam, győztem" - Ibrahimovic elhagyja az LA Galaxyt

Zlatan Ibrahimovic magyar idő szerint a maga sajátos stílusában szerda éjszaka hivatalosan is elköszönt a Los Angeles Galaxy szurkolóitól.

A svéd klasszis szerződése decemberben jár le az amerikai együttesnél, és ezt követően szabadon igazolhatóvá válik.

Ibrahimovic két év alatt összesen 56 mérkőzésen lépett pályára az LA Galaxy mezében, és ezeken a találkozókon 52 alkalommal volt eredményes.

- Jöttem, láttam, győztem. Köszönöm az LA Galaxynek, hogy ismét úgy érezhettem, hogy élek. A szurkolóknak üzenem: Zlatant akartátok, megkaptátok. Nagyon szívesen! A történet folytatódik... Most menjetek és nézzetek inkább baseballt - fogalmazott a Twitteren rendkívül szerényen a 38 éves támadó.

A pályafutása során korábban az Ajaxot, a Juventust, az Intert, a Barcelonát, a Milant, a Manchester Unitedet és a Paris-Saint Germaint erősítő világsztár nem utalt arra, hogy hol folytatja a pályafutását, de több -ban szereplő csapattal, többek között a Bolognával és az AC Milannal is szóba hozták az elmúlt hetekben.

