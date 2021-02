Jönnek a kritikák: Klopp szerezze meg Kane-t, vagy Lewandowskit!

A Liverpool kikapott a Manchester City-től 4–1-re, ezzel gyakorlatilag elszállt az esélye a címvédésnek. Az Anfielden nem sokat húzták az időt és felszólították Jürgen Kloppot, hogy erősítse meg a csapatot. Konkrét javaslatot is kapott: szerezze meg Harry Kane-t a Tottenham-től.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!​

Jamie Carragher és Stan Collymore a Sky Sport szakértőjeként fogalmazták meg a kritikát és az ötleteket.

„Amikor Jürgen Klopp megérkezett, akkor a Liverpool egy csapat volt a húszból és a hatodik, hetedik hely környékén volt – mondra Carragher. – Aztán az első nyarán megerősítette az együttest, hozta Joel Matipot, Goerginio Wijnaldumot és Sadio Manét, majd bekerültek a BL-be. Aztán megszerezte Mohamed Szalaht, majd Virgil van Dijkot aztán Alissont. El is jött a siker, hiszen a csapat megnyerte a Bajnokok Ligáját, de most talán újra erősíteni kell a csapatot. Minimum három játékosra van szükségük. Egy középhátvédre, de talán Ozan Kabak megfelelő lesz erre a posztra. Aztán Wijnaldum helyére is kell valakit szerezni és a csatársorba is kell valaki.”

A klub volt támadója Collymore a Mirrorban azt mondta: „Fel kell ébredniük és fel kell venniük a versenyt a City tulajdonosaival. Mert, ha ők megveszik Erling Haalandot, akkor a Liverpoolnak szerződtetnie kell Robert Lewandowskit, vagy éppen Harry Kane-t. Persze csak annyit mondanak, hogy erős a csapat és van néhány fiatal, akik jönnek, így szinten tudjuk tartani a csapatot. Ellenben a riválisok több pénzből gazdálkodnak, náluk más a helyzet.”

Az elmúlt hónapokban több kiváló játékost hoztak szóba az Anfielddel. Ilyen volt Kylian Mbappé a PSG-ből, de akadt más, talán reálisabb elképezlés is.

Ilyen például a Leeds szélsője Raphinha, aki iránt érdeklődött a Liverpool. A szélső a Rennestől igazolt a Leedsbe, ám sokak szerint neki nagyobb csapatban lenne a helye. Patrick Bamford, a Leeds játékosa is jó véleménnyel van a csapattársáról: „Zseniális! Meglep, hogy a Premier Leagur nagyobb csapatai nem csaptak le rá. Különleges játékos és még fiatal is.”

A cikk lejjebb folytatódik

A Liverpoolnak van esélye arra is, hogy megszerezze az RB Leipzig védőjét Ibrahima Konatet a nyáron.

A vörösök télen is mozogtak az átigazolási piacon, hiszen megszerezték Ozan Kabakot és Ben Daviest, de ez azért ez nem az az átütő páros.