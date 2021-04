Jön fel a Liverpool - a City megállíthatatlan

Örömteli hír a Liverpool rajongói számára, hogy csapatuk sima, 3-0-ás győzelmet aratott Londonban az Arsenal ellen - ezzel közvetlen harcban állnak a Bajnokok Ligája indulást érő helyek valamelyikéért. A City simán győzött a nap másik rangadóján.

Jürgen Klopp csapata már az első félidőt is uralta - a labda 70 százalékban volt náluk, de Fabinho, Firminho és Milner sem talált be, így gólnélküli döntetlennel vonultak a félidőre. A győzelmet végül egy 60. percben megejtett taktikai változtatás hozta meg: a német edző Robertson helyett Diogo Jotát hozta be a pályára, ami négy perc és egy közeli próbálkozás után ki is fizetődött.

Ez akkora lendületet adott a vendégeknek, hogy újabb négy perc múlva Szalah is beköszönt, a 82. percben pedig Jota újabb gólt szerzett - a 13. meccsén a nyolcadikat.

A Chelsea botlása miatt a Liverpool két ponttal közelítette meg a negyedik helyen álló kékeket, de a mögöttük tobzódó West Ham, Tottenham, Everton hármasnak kevesebb meccse van, győzelmük esetén előzhetnek is.

Vasárnap játszott a listavezető City is, ráadásul a dobogós Leicester ellen: Pepék számára ez sem okozott gondot, Mendy és Jesus második félidőben szerzett góljaival idegenben is meg tudták szerezni a három pontot. Az üldöző városi rivális két meccsel kevesebbet játszott, de ha nyernének is 11 pont lenne a hátrányuk a Cityvel szemben.

A Liverpool kedd este a Real Madrid otthonában lép pályára, ezzel párhuzamosan a City a Dortmundot fogadja - az Arsenal csütörtökön a Slavia Praha ellen mérkőzik az EL-ben.

