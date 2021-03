Jön a német csúcsrangadó – Lewandowski nélkül is erős a Bayern

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Robert Lewandowski nélkül is nagyon erős Bayern Münchenre készül a három magyar futballistát is foglalkoztató RB Leipzig a német Bundesliga szombati rangadóján.

Markus Krösche, a kapus Gulácsi Pétert, valamint Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató lipcsei együttes sportigazgatója a Bild című napilapnak azt mondta, a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő müncheniek a sérült lengyel válogatott csatár hiányában is kiváló összeállításban tudnak kiállni ellenük.

Lewandowski az Andorra ellen 3–0-ra megnyert vasárnapi világbajnoki selejtezőn két gólt szerzett, azonban a 63. percben le kellett cserélni. A lengyel szövetség tájékoztatása szerint a Bundesliga góllövőlistáját 26 forduló után 35 találattal vezető csatárra öt-tíz nap pihenő vár, szereplése így erősen kérdéses a szombati rangadón.

„Alapvetően senkinek sem kívánunk sérülést, és egyébként is csak magunkra koncentrálunk” – mondta Krösche.

Az elmúlt évben a világ legjobb játékosának választott Lewandowski a vb-selejtezők nyitányán a magyaroknak is gólt lőtt a 3–3-as döntetlennel végződött budapesti összecsapáson, ugyanakkor szerda este nem léphet pályára az angolok elleni meccsen a Wembley Stadionban. A csatár térdsérülését kedden vizsgálják meg Münchenben.

Lewandowskinak öt gólt kell még szereznie a Bundesliga mostani idényében, hogy beállítsa a német bajnokság eddigi csúcsát, melyet Gerd Müller tart az 1971/72-es idényből 40 találattal.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Jön a német csúcsrangadó! A Bayern sikerét 2,30-as, a Leipzig győzelmét 2,90-es, a döntetlent pedig 3,65-ös szorzóval adja az Unibet.